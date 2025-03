Volley A1F. Cuneo in scena a Perugia per il ritorno dei playoff Challenge. Panetoni: “C’è tanta voglia di rifarsi”

Domani pomeriggio, domenica 16 marzo, la Honda Olivero Cuneo torna in campo per affrontare la Bartoccini MC-Restauri Perugia, avversaria delle Gatte per i playoff di Challenge Cup sulla base del posizionamento in classifica a fine regular season.

Il percorso verso la terza coppa europea non è iniziato nel modo migliore per le biancorosse allenate da coach Pintus: durante gara 1 disputata lo scorso weekend, infatti le Gatte non sono riuscite a imporsi e le Black Angels si sono aggiudicate l’intera posta in palio per 0-3, con i parziali di 16-25, 21-25 e 15-25.

Davanti ai propri tifosi, dunque, le cuneesi non sono riuscite a ripetere le belle performance casalinghe che sono valse la salvezza. Per proseguire la stagione, le Gatte hanno però ancora a loro disposizione la gara di domani.

Un match che si preannuncia molto impegnativo: per passare il turno e accedere alla fase successiva, le ragazze di coach Pintus dovranno non solo superare Perugia per 3-0, ma aggiudicarsi anche il Golden Set. Dal canto loro, alle padrone di casa basterà vincere un solo set per garantirsi il passaggio del turno e potranno contare inoltre sul fattore campo e sulla spinta dei propri tifosi.

Queste le parole di Sara Panetoni, libero della Honda Olivero Cuneo, su gara 1: “All'andata siamo calate su alcuni fondamentali, probabilmente per un po' di stanchezza di fine stagione, sia mentale che fisica. Loro hanno giocato una partita più attenta di noi”.

E sul match di domani: “C'è voglia di rifarsi perché non ci piacerebbe chiudere la stagione con una sconfitta. Vogliamo provare a ribaltare questo risultato, ma in casa loro non sarà facile. Dobbiamo puntare sui punti forti che abbiamo sviluppato durante la stagione".

Appuntamento dunque a domani per gara 2 del primo turno dei playoff di Challenge Cup. Inizio alle ore 17:00. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile.