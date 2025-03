Santa Vittoria d’Alba, la soddisfazione del sindaco Adriana Dellavalle per il nuovo “Spazio Giovani”

Orgoglio e soddisfazione a Santa Vittoria d’Alba per il nuovo “Spazio Giovani”, pensato e creato dal Comune per supportare i giovani nel loro percorso di crescita personale e formativa.

Inaugurato venerdì 14 marzo, si tratta di un’area messa a disposizione presso le Scuole medie “Carlo Bertero” della frazione Cinzano, fucina di cultura e innovazione, dove il sapere, la ricerca e la creatività si incontrano ogni giorno.

Grazie a questo progetto i ragazzi potranno confrontarsi, condividere e far crescere idee, passioni e progetti per il futuro, attraverso attività svolte in un’atmosfera di amicizia e affetto lontani dai pericoli della strada.

Grande partecipazione ed entusiasmo da parte di ragazzi e genitori ai quali il sindaco Adriana Dellavalle e il preside Maurizio Trinchero hanno esposto le finalità della bellissima iniziativa attraverso un momento di festa terminato con il rinfresco gentilmente offerto dalla nuova Pro loco Cinzano 91.

Con questo servizio il Comune di Santa Vittoria d’Alba si pone come punto di riferimento concreto per le nuove generazioni, come spiega la prima cittadina: «I giovani rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Siamo fiduciosi che questo progetto contribuirà a creare un ambiente dove ragazzi e ragazze possano sentirsi valorizzati, accompagnati e ispirati a costruire il proprio futuro».