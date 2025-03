Si riduce l'area pedonale del Viale degli Angeli: una soluzione al troppo traffico o un passo indietro? [VIDEO]

Sono ormai passati quindici giorni da quando è entrata in vigore, a Cuneo, la misura di modifica dell’isola pedonale del Viale degli Angeli: entrata in vigore nel 2020 in piena pandemia – con l’idea di offrire quotidianamente alla popolazione generalmente costretta in casa aree di svago e relax all’aperto – dal 1° marzo si estende dal Santuario sino all’incrocio con corso Brunet (e non più sino al semaforo).

L’amministrazione ha deciso di operare la modifica venendo incontro alle tante richieste che segnalavano – dall’attivazione dell’isola pedonale e sin dalla conclusione delle fasi più stringenti del lockdown – un quantitativo inusuale e difficilmente gestibile di automobili in alcune strade cigliari.

Nel servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi le opinioni dei cuneesi sulla questione: