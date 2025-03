Montagna: due valanghe nel Torinese, 4 sciatori coinvolti ma nessuno grave

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati in due distinti interventi per valanga nei territori di Salbertrand e Pragelato, nel Torinese. Nel primo evento è stato coinvolta una persona, semisepolta, infortunata in maniera non grave. Nel secondo evento sono invece tre le persone coinvolte, semisepolti, tutti illesi.

Sul posto stanno operando due eliambulanze ma le operazioni sono ostacolate dal maltempo. A Salbertrand sono stati sbarcati più a valle del punto dell'incidente il tecnico e il cinofilo del Soccorso Alpino che stanno procedendo in direzione dell'infortunato via terra. A Pragelato, non è stato ancora possibile sbarcare il personale. In entrambi i casi si stanno preparando le squadre a terra. (Red-Cro/Adnkronos)