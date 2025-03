Per il limonese Edoardo Saracco debutto in Coppa del Mondo sulle nevi della Norvegia

Con uno Slalom che purtroppo non ha visto nessun italiano tra i primi 30 della classifica si è conclusa ad Hafjell la tappa norvegese della Coppa del Mondo maschile. Se sabato 15 marzo in Gigante almeno Luca de Aliprandini era riuscito a piazzarsi 19°, domenica 16 in Slalom il migliore italiano nella prima manche è stato Tobias Kastlunger, 32° a 10/100 dalla qualificazione per la seconda manche, mentre Stefano Gross, che ha annunciato il ritiro dalle competizioni, si è classificato 35°.

Dal punto di vista del Comitato FISI Alpi Occidentali la notizia incoraggiante è però il debutto del carabiniere limonese ventiduenne Edoardo Saracco, che non ha terminato la prima manche. Ma ad Edoardo, che in Coppa Europa può vantare un sesto posto in Slalom il 19 gennaio scorso a Berchtesgaden, nella gara norvegese si chiedeva solo di fare esperienza e respirare per la prima volta l’atmosfera della Coppa del Mondo.

La cronaca sportiva registra ad Hafjell il doppio successo dello svizzero Loic Meillard nel Gigante di sabato 15 e nello Slalom di domenica 16 marzo. Tra le porte larghe il campione mondiale originario di Neuchatel ha preceduto il campionissimo nidvaldese Marco Odermatt e Thomas Tumler, per un podio tutto rossocrociato. Odermatt ha ormai la certezza matematica di aver vinto la quarta Coppa del Mondo generale consecutiva e la quarta Coppa di Gigante consecutiva.

In Slalom Meillard ha resistito alla rimonta del norvegese Atle Lie McGrathe lo ha preceduto per 21/100 con il brasiliano-norvegese Lucas Pinheiro Braathen terzo a 47/100.



Le classifiche del Gigante e dello Slalom della Coppa del Mondo maschile ad Hafjell



