Volley A2/F - Anche la Tenaglia Abruzzo espugna il PalaManera! La Bam Mondovì sconfitta al tie-break

Una battaglia tra "poveri"! La Bam Mondovì viene sconfitta in casa dalla Tenaglia Abruzzo con il punteggio di 2-3. Il risultato finale potrebbe far pensare a un match entusiasmante, ma in realtà si è trattata di un gara scarsa tecnicamente e con numerosi errori commessi da entrambi le formazioni. Anche le assenze hanno avuto il loro peso. Coach Basso ha dovuto fare a meno di Giulia Viscioni, mentre in casa Tenaglia si è registrata l'assenza di Marijeta Maricevic.

Dopo un ottimo approccio le rossoblù di casa hanno pian piano perso smalto e incisività. La Tenaglia di contro, con il passare dei minuti ha iniziato a difendersi e contrattaccare con maggiore solidità, meritando la vittoria. Un successo che non cambia la situazione di classifica di entrambe le formazioni, sempre più vicine alla matematica retrocessione in B1. In casa Puma da segnalare i 21 punti di Teresa Bosso, mentre per Altino la top-score è stata Amelie Vighetto (23)

PRIMO SET: dopo l'ace di Alessia Marengo le pumine si portano sul 3-1. Break per le abruzzesi, che ribaltano la situazione, 3-4. Le rossoblù di casa ritrovano il bandolo della matassa e si portano sull'8-5. Due punti rosicchiati dalla Tenaglia. Squadre nuovamente in parità sull'8-8. Accelerata del Puma e sull'12-8 coach Ingratta chiama il primo time-out dell'incontro. Il muro della Bam regge e il vantaggio rossoblù sale a +6. Ace per Teresa Bosso, 17-9. Le padrone di casa controllano i flebili tentativi di recupero delle avversarie. Mondovì avanti 23-14. Free-ball concretizzata da Greta Catania e i set-ball a disposizione sono 8. Al secondo tentativo arriva il punto di Dana Schmit che chiude il primo set sul 25-15.

SECONDO SET: ace per Bosso e Puma sul 2-1. Dopo l'ace di Petrovic la Tenaglia si porta sul 4-7. Time-out chiesto da coach Basso sul 4-8. Le pumine accorciano le distanze, 11-13. Bosso a segno e punteggio che torna in equilibrio sul 15-15. Due attacchi a vuoto per la Tenaglia e la Bam va a condurre 20-18. Time-out chiesto da Ingratta sul 21-18. Le abruzzesi non mollano e ritrovano la parità sul 22-22. Time-out chiesto da coach Basso sul 22-23. Langegger spedisce fuori l'attacco e arrivano due set-ball per la Tenaglia. Al primo tentativo arriva l'errore di Marengo che chiude il parziale sul 22-25.

TERZO SET: Tresoldi protagonista nelle prime azioni del set, 2-0. La Tenaglia reagisce e rimette subito in sesto il punteggio. Nuovo break conquistato dal Puma, 8-5. Time-out chiesto da coach Ingratta sul 9-5. Con Bosso al servizio le rossoblù si portano sul 12-7. Quattro punti di fila conquistati dalle abruzzesi e sul 13-12 coach Basso chiama il time-out. Squadre in parità sul 14-14. Ancora gioco fermo per una richiesta di time-out, questa volta di coach Ingratta. Qualche errore di troppo in attacco per la formazione ospite e la Bam si porta sul 21-19. Finale avvincente e punteggio di 23-23. Set-ball chiesto da Basso sul 23-24. Ace per la neo entrata Arianna Lancini e set-ball per Mondovì. L'occasione è ghiotta e Teresa Bosso la sfrutta a dovere. Il set si chiude sul 26-24.

QUARTO SET: equilibrio in avvio, 2-2. Break per le abruzzesi, 3-5. Altri tre punti conquistati dalla Tenaglia. Time-out chiesto da coach Basso sul 3-8. Al rientro in campo le pumine recuperano due lunghezze. Ace per Camilla Grazia, 5-10. Ancora un ace per le ospiti e sull'8-14 coach Basso chiama il time-out. Le ospiti scappano via sul 9-17. Bam in black-out, 10-21. Abruzzesi sempre più vicine alla conquista a mani basse del set, 13-23. Altri quattro punti messi in cascina per le pumine. Time-out chiesto da coach Ingratta sul 17-23. Al rientro in campo la Tenaglia ha conquistato i due punti utili per chiudere il set sul 17-25.

TIE-BREAK: la Tenaglia parte con il piede giusto, 0-3. Time-out chiesto da coach Basso. Le pumine accorciano sul 3-4. Si torna in parità sul 5-5. Si arriva al cambio campo sul punteggio di 8-7. Controsorpasso per le abruzzesi, 8-9. Ace per Teresa Bosso e sul 10-9 coach Ingratta chiama il time-out. Puma sul 12-9 e nuovo time-out chiesto dalla panchina abruzzese. La Tenaglia non molla e alza il muro, 13-13. A chiamare il time-out questa volta è coach Basso. Al rientro in campo arriva un match-ball per le pumine, prontamente annullato dalle avversarie. Si prosegue ai vantaggi. Alla fine l'ha spuntata la Tenaglia Abruzzo con il punteggio di 15-17.