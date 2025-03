Volley A2M. Aversa-Cuneo 1-3, Battocchio: "Pensiamo più alle orme che lasciamo che quanto sono sporche le scarpe" [VIDEO]

Viso stralunato, quasi incredulo per l'incredibile maratona di Aversa, Matteo Battocchio analizza la partita che ha consegnato il quarto posto finale in regular season alla sua squadra facendo come sempre i complimenti ai ragazzi: "Una battaglia bellissima. Abbiamo faticato un po' ad entrare in partita, ma poi è stato fantastico. Vincere qui è molto difficile, farlo dopo un set perso in quel modo lo è ancora di più. E vincere qui in un quarto set nel quale, dopo che eravamo in controllo, loro sono rientrati benissimo e ci hanno messi in grandissima difficoltà, beh, è estremamente difficile. Quindi, davvero complimenti ai giocatori".

Il pensiero del coach in vista dei Quarti, che saranno ancora con Aversa: "Una bella soddisfazione, però la pallavolo è uno sport di playoff quindi questa vittoria non conta niente se non il vantaggio di avere un'eventuale bella in casa. Aversa è una squadra talmente forte che in casa o fuori cambia poco, sono sicuro che faranno benissimo anche a Cuneo".

Piedi per terra, testa bassa e lavorare: la filosofia che caratterizza Matteo Battocchio da sempre: "L'importante è continuare a costruire qualcosa, poi non sappiamo dove tutto ciò ci porterà. Se riusciremo a superare i Quarti o no, dove arriveremo. Abbiamo incominciato la stagione con un motto e lo porteremo avanti fino alla fine: pensiamo più alle orme che lasciamo che quanto sono sporche le scarpe".

LA VIDEOINTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: