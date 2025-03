Volley A2M. Cuneo, così ora puoi davvero sognare: battuta Aversa 1-3, piemontesi quarti!

Cuneo ora può davvero sognare. La squadra di Matteo Battocchio compie l'impresa andando a vincere per 1-3 (25-17/14-25/16-25/28-30) sul campo di Aversa e conquista all'ultimo istante la quarta posizione in classifica alla fine della regular season.

Nei Quarti di Finale playoff sarà ancora MA Acqua S.Bernardo-Evolution Green, ma con Cuneo che avrà il vantaggio del fattore campo: gara-1 domenica pomeriggio 23 marzo al palasport di San Rocco Castagnaretta, in un'arena che si preannuncia quanto mai infuocata.

Una gara tutto cuore quella giocata dai piemontesi sul campo campano. Ad un primo set nel quale i padroni di casa hanno spinto con il servizio tarpando le ali all'attacco piemontese, hanno fatto seguito tre frazioni di gioco interpretate con grande precisione da Sottile e compagni.

Cresciuti nella battuta, strepitoso Pinali nel secondo e terzo set dove ha messo a referto 5 aces, i biancoblu hanno surclassato gli avversari dalla linea dei 9 metri: alla fine il conteggio dirà 14 punti a fronte di 12 errori, una mostruosità.

Per il resto la partita è stata tecnicamente in grande equilibrio, ma Cuneo si è dimostrata nettamente più forte dal punto di vista piscologico.

Ed il bello viene ora

IL MATCH

Il match comincia in modo frizzante: all'immediato break di Cuneo con un pallonetto di Pinali, risponde l'ace di Arasomwan (2-2). Ancora Pinali, stavolta sul mani e fuori, per il 2-4 piemontese e contro risposta di Aversa con Motzo per il 4-4. Break normanno sulla battuta vincente di Lyutskanov, seguita dal muro di Motzo su Sette: sull'8-5 c'è il primo time di Battocchio. Arriva un altro muro campano, Volpato stoppato da Frumuselu (9-5), poi sul servizio potente di Sette Volpato si ritrova sulle mani una palla che mette in campo avversario (10-8), ma Allik sbaglia l'attacco successivo e l'Evolution torna a +4 (12-8). Campani che allungano ancora con Lyutskanov (14-9), Cuneo strappa un break con il muro di Sette su Motzo (16-13), poi il set va in archivio nel turno al servizio di Motzo: due aces dell'opposto, un muro di Arasomwan su Pinali e l'errore di Allik portano i padroni di casa avanti 23-15. Il 25-17 è un regalo del neo entrato Brignach che serve in rete.

È ancora di Cuneo il primo break del secondo set, 2-4, errore di Motzo, poi il 5-8 arriva su un'altra palla sbagliata dai padroni di casa (Canuto). Motzo si fa subito perdonare firmando il terzo ace personale dell'incontro (8-9), ma dai 9 metri rispondono prima Allik (8-11) e poi Pinali e sul 10-14 c'è il time out di Tomasello. Arriva un'altra battuta punto per l'opposto cuneese (10-15), poi quella di Sette dell'11-17 mentre Volpato mette giù il primo tempo che vale il +7 (11-18). Sette a muro ferma Motzo, 14-22, due aces di Allik e l'errore in attacco di Canuto consegnano il secondo set a Cuneo con il punteggio di 14-25.

Riparte bene Cuneo nel terzo set con il muro di Allik su Motzo dello 0-2, ma come un fulmine arriva il pareggio di Lyutskanov (2-2) poi Aversa trova il break sull'8-6, muro di Arasomwan su Pinali. L'errore in attacco di Motzo riporta le squadre in parità sul 10-10, con Cuneo che va sul +2 nel turno al servizio di Codarin: Allik di prima intenzione firma il 12-14. Il muro di Volpato su Motzo costringe Tomasello al time out con i piemontesi avanti 13-16, ma al rientro in campo Pinali firma due mostruosi aces con Canuto che sbaglia l'attacco del 13-19 cuneese. Altro time out campano, ma anche un'altra battuta punto dell'opposto emiliano che firma il 13-20, Codarin porta Cuneo al set ball (16-24) e Allik chiude.

Decisamente più equilibrato l'avvio del quarto parziale: il primo break lo trova Cuneo con il doppio ace di Allik che porta i piemontesi avanti 9-12, ma Aversa prima torna sotto con un muro di Lyutzkanov su Pinali (11-12) e poi pareggia sull'ace di Motzo. I campani spingono e si portano avanti 17-15 con un mani-out di Saar, Motzo firma il +3 sul 18-15, ma Cuneo non molla e sulla P1 di Sottile con due muri si riporta in parità, 19-19. Guerra di nervi, si va ai vantaggi, la chiude Cuneo a muro: 28-30