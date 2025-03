Volley femminile - Il Monvì Bam Lpm è campione territoriale Under14

I festeggiamenti in casa Monvi Bam Lpm (Foto Luciano Pecchenino)

Monvi Bam Lpm campione territoriale Under 14

Un cammino perfetto quello compiuto nella fase territoriale dal gruppo Under 14 dei coach Viola e Castagnino, che nelle sei gare disputate hanno sempre vinto a bottino pieno, senza mai perdere neppure un set.

L’ultima vittoria, che ha portato le pumine ad alzare la coppa di Campioni Territoriali Under 14 è andata in scena sabato pomeriggio nell’impianto casalingo dell’Itis. La palestra si è scaldata con il calore dei tifosi monregalesi e del Club 76 L’Alba Volley, presenti numerosi per assistere al match.

Una sfida che ha visto il team MonVi dominare per i primi due parziali. Le ospiti hanno trovato una reazione nella terza frazione di gioco, ma la zampata finale è arrivata dalla metà campo rossoblu e, ai vantaggi (29-27), le padrone di casa hanno potuto festeggiare questo importante traguardo. Adesso l’attenzione è rivolta alla fase regionale, dove la compagine MonVi dovrà lottare per continuare a sognare....

Monvi Bam Lpm Mondovi Regionale - Club 76 L' Alba Volley 2011 Reg 3-0

(25/23 25/16 29/27)

MonVi Bam Lpm Mondovì:

Piretro Giulia, Iseppi Matilde, Volume Matilde, Conte Elisa, Lukic Sara, Monga Glodie La Joie, Casagrande Giulia, Giubergia Viola, Roà Ginevra, Revelli Erica, Magliano Carlotta, Politano Emma, Dumitrescu Rebecca

Allenatori: Andrea Viola, Serena Castagnino

Dirigente: Stefania Quaglia