Ad Alba inaugurata la panchina lilla in ricordo di Irene Ferrero [FOTO E VIDEO]

In occasione della giornata dedicata alla lotta contro i disturbi del comportamento alimentare si è inaugurata ieri, sabato 15 marzo, ad Alba, presso i giardini di piazzale Beausoleil, una panchina color lilla in memoria di Irene Ferrero, a un anno dalla sua scomparsa.

L’evento, voluto e organizzato da Monica Sciolla, mamma di Irene, e dall’associazione Il Bucaneve, con la partecipazione attiva del Comune di Alba, mira a sensibilizzare sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, purtroppo assai frequenti, soprattutto fra i giovani.

Sulla panchina, intitolata “Voglio imparare ad amarmi” è indicato il numero di SOS Disturbi Alimentari 800 180969.

A spiegare la scelta del luogo dove è collocata la panchina color lilla è stata proprio Monica Sciolla durante un partecipato incontro nei locali della Zona H, subito dopo la cerimonia di inaugurazione: “In questo parco Irene veniva spesso, si trova vicino a due istituti scolastici ed è frequentato da tanti studenti, ma non solo. Mi pareva il luogo più adatto per ricordarla e con l’Amministrazione comunale ci siamo subito trovati d’accordo. La panchina è luogo di emozioni dove il proprio pensiero può essere liberato”.

Per l’associazione Il Bucaneve era presente la vicepresidente Stefania Lanaro, che ha sottolineato: “Il fiocchetto lilla è simbolo di speranza e se vogliamo, nonostante le sofferenze, anche di gioia, perché ricorda che c’è vita anche nelle situazioni difficili. Ho conosciuto Irene solo negli ultimi tempi e mi commosse un suo post sui social in cui scrisse 'la mia psicologa è differente'. Non dobbiamo piangerla, da lei si riparte”.

Durante l’incontro sono state lette alcune poesie di Irene e le persone sono state invitate a scrivere un pensiero, frasi che hanno completato come un puzzle le suggestioni “Come si chiama quando va tutto bene?” e “Vorrei sentirmi libero di…”.

Erano presenti il sindaco Alberto Gatto, l’assessora albese alle Politiche familiari e ai Servizi Sociali e Assistenziali Donatella Croce, il sindaco di Guarene Simone Manzone e Giulia Adriano, sindaca di Magliano Alfieri, comuni che proseguiranno con altre iniziative il percorso di sensibilizzazione rispetto ai disturbi alimentari.

Il prossimo 29 marzo presso la Fondazione Ferrero è previsto un secondo appuntamento dedicato a Irene Ferrero, con una serata di musica e parole a cui parteciperanno i gruppi musicali Trio Triskel e Los Tres Amigos.

In queste notti le torri della città di Alba sono state illuminate da luci color lilla.