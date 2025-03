Al viceprefetto Francesco D’Angelo, per due volte commissario del Comune, la cittadinanza onoraria di Roburent

È stata conferita oggi, domenica 16 marzo, la cittadinanza onoraria al viceprefetto Francesco D’Angelo, che ha seguito il Comune nel corso di due commissariamenti.

“Rinnovo i saluti ai colleghi sindaci, alle autorità civili e militari presenti - ha detto il sindaco Emiliano Negro -. Oggi conferiamo la cittadinanza onoraria al dottor Francesco D’Angelo, viceprefetto. Sono stati diversi i commissariamenti che hanno interessato il nostro Comune, in due occasioni seguito dal dottor D’Angelo. Il riconoscimento è assegnato in segno di rispetto e gratitudine. Esprimo, inoltre, profonda stima a nome di tutto il Consiglio comunale per l'acume e il senso del dovere dimostrato nel traghettare il nostro Municipio fino alle elezioni. Dal Comune il più sentito ringraziamento”.

“A nome di tutti i dipendenti e del segretario comunale esprimo un grande ringraziamento – ha detto Roberta Regis, responsabile dell'ufficio Ragioneria comunale -. Gentilezza, autorevolezza e ironia sono le qualità che gli valgono questo riconoscimento, oltre al supporto costante dimostrato nel corso di due commissariamenti”.

“Onorato di questo riconoscimento – ha detto D’Angelo - sono venuto e poi tornato, come tutti i piccoli comuni, abbiamo risolto tanti problemi che, qui, lo possiamo dire sono diverse da altri comuni. Oggi Roburent ha 500 abitanti, in estate ne ha un numero decisamente superiore. In questo periodo ho avuto modo di conoscere anche i cittadini e la loro voglia di fare, che rende questo territorio degno di essere visitato. Auguro al sindaco e a tutta l’amministrazione di poter proseguire con armonia e concordia”.