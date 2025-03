Amici verso il serale, oggi 16 marzo lo speciale: anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, domenica 16 marzo, alle ore 14.00 su Canale 5, torna l'appuntamento con Amici, in versione speciale. 'Amici verso il serale' sarà l'ultimo appuntamento della domenica pomeriggio prima della partenza in prima serata del talent di Maria De Filippi. Ecco tutte le anticipazioni.

Nello speciale di oggi si ripercorrono i sei mesi trascorsi dai ragazzi nella scuola: studio, lezioni, sfide affrontate. Non mancheranno i momenti di gioia e quelli di difficoltà. Le forte emozioni, i sentimenti contrastanti, le soddisfazioni e gli importanti traguardi raggiunti: fino ad arrivare alla maglia oro.

Sono sedici i talenti che affronteranno dalla prossima settimana la fase del serale del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Gli allievi parteciperanno divisi in tre squadre. La prima, guidata da i professori Zerbi-Celentano: Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol e Vybes, Alessia, Chiara e Daniele.

La seconda con Cuccarini-Emanuel Lo: Luk3, Senza Cri, Asia e Francesco. E la terza guidata da Pettinelli-Lettieri: Nicolò, Trigno, Dandy, Francesca e Raffaella.

Appuntamento alle 14:00 su Canale 5 per un racconto inedito di questa esperienza in attesa di vedere il talento in prima serata, da sabato 22 marzo su Canale 5.