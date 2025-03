Bologna-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Scontro diretto per l'Europa al Dall'Ara. Oggi, domenica 16 marzo, il Bologna ospita la Lazio nella 29esima giornata di Serie A. I rossoblù sono fermi a quota 50 punti, a -1 dal quinto posto occupato proprio dai biancocelesti, che a loro volta inseguono la quarta posizione occupata dalla Juventus, distante una sola lunghezza.

La sfida tra Bologna e Lazio è in programma oggi, domenica 16 marzo, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Bologna-Lazio sarà visibile in diretta televisiva ed esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a "Zona Dazn", la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.