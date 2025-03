Burioni a Che tempo che fa: "Primo colpo della ricerca contro tumore pancreas"

(Adnkronos) - "C'è una notizia molto bella, che colpisce". Il professor Roberto Burioni, a Che tempo che fa, fornisce aggiornamenti sulla ricerca di cure contro il tumore al pancreas. "Ci sono ancora tumori molto pericolosi, contro i quali non abbiamo cure molto efficaci. Uno dei più terribili è l'adenocarcinoma, un tumore del pancreas che ha portato via tante persone. Recentemente, Eleonora Giorgi. Nel campo sportivo, Vialli, Facchetti... Una malattia terribile che colpisce 15mila persone ogni anno in Italia: ad un anno dalla diagnosi solo un paziente su 3 è vivo. E' una malattia terribile, ma è arrivata una notizia stupefacente", dice Burioni.

"La ricerca ha segnato un colpo iniziale, molto preliminare. Al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, hanno realizzato quello che abbiamo detto tante volte del vaccino anti-covid, che porterà ricadute anche in altri campi. L'azienda che ha prodotto il principale vaccino contro il covid nel 2021 ha messo a punto un vaccino che serve a stimolare il sistema immunitario contro questo tumore", spiega il professore.

"Abbinato ad un altro farmaco che disarma i 'poliziotti corrotti', è stato somministrato a 16 pazienti con risultati sorprendenti. Sette pazienti non hanno avuto una risposta intensa contro il tumore, otto l'hanno avuta. Di questi, 7 pazienti sono vivi dopo 4 anni. E' venuta a mancare una persona che aveva avuto una risposta di breve termine. Tra i 7 pazienti ancora vivi, in 6 non hanno più nessuna evidenza della malattia", dice ancora.