Campionati studenteschi: la squadra maschile di Boves trionfa nei provinciali di pallavolo

Lunedì 10 marzo si sono svolte ad Alba le gare provinciali dei campionati studenteschi di pallavolo, un appuntamento atteso e carico di emozioni.

A conquistare il titolo di campione provinciale è stata la squadra maschile dell'Istituto Comprensivo "A. Vassallo" di Boves, che ha brillato sul campo vincendo con determinazione contro le formazioni di Cherasco, Neive e Alba.

Il successo non è solo motivo di orgoglio per il risultato sportivo, ma anche per il valore del lavoro svolto a scuola. La squadra, infatti, non è composta esclusivamente da pallavolisti, ma anche da giocatori di calcio e padel, dimostrando la versatilità e lo spirito di squadra degli studenti coinvolti.

Grazie a questa splendida vittoria, la formazione bovesana accederà alla fase regionale che si terrà a Novara il prossimo 13 maggio. Un traguardo importante che premia l'impegno e la passione dei ragazzi e dei loro allenatori.

La squadra campione provinciale è composta da Emanuele Miglietti, Nicolò Bernardi, Filippo Oggetto, Matteo Campagna, Marco Cometto, Alvin Totray, Thomas Giordanengo, Matteo Coniglio, Lorenzo Biarese, Paolo Pellegrino e Francesco Dutto.

"Complimenti ai giovani atleti e un grande in bocca al lupo per la prossima sfida regionale!", il messaggio che arriva dall'istituto bovesano.