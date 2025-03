Fabrizio Corona ammonito dal Questore: "Atti persecutori a Fedez"

(Adnkronos) - Fedez ha chiesto e ottenuto come è emerso oggi, domenica 16 marzo, l'ammonimento del questore di Milano nei confronti dell'ex re dei paparazzi per atti persecutori, dopo le 'reiterate' rivelazioni sulla vita privata e sulle presunte amanti del rapper. Lo riferisce il Corriere della Sera spiegando che per Fedez Corona ha tenuto "un comportamento pesantemente vessatorio: ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, che mi hanno determinato un fortissimo stato d’ansia e stress emotivo". "Sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia" dice Fedez.