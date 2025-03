Fiorentina-Juventus 3-0, crisi bianconera senza fine

(Adnkronos) - La Fiorentina travolge la Juventus per 3-0 nel match della 29esima giornata della Serie A. Il successo permette ai viola di salire a 48 punti. I bianconeri, al secondo pesante ko consecutivo, dopo il 4-0 casalingo incassato contro l’Atalanta, rimangono a quota 52 e scendono al quinto posto alle spalle del Bologna, quarto con 53 punti.

Il match dura meno di 20 minuti, il tempo che la Fiorentina impiega per piazzare un micidiale uno-due. Al 15’ cross di Cataldo, Gosens sbuca e infila alle spalle di Di Gregorio: 1-0. Passano 3 minuti e i viola raddoppiano. Fagioli imbuca per Mandragora, diagonale vincente e 2-0 al 18’. La Juve è alle corde, senza risorse di gioco e carattere per provare a riaprire la gara. La Fiorentina gestisce senza patemi e al 54’ chiudi i conti con la legnata di Gufmundsson: 3-0.