La Freedom FC Women espugna Cesena con un netto 0-2

Tre punti e una grande prestazione. La Freedom FC Women espugna Martorano di Cesena e continua la serie positiva, convincendo ancora: le biancoblu battono 2-0 a domicilio il Cesena, con una prova di spessore e compattezza. Una vittoria costruita su una solida fase difensiva (con una retroguardia in cui ha giganteggiato Brscic) e sul cinismo sotto porta che, tante volte, mister Ardizzone aveva chiesto alle sue giocatrici. Un bel +3 che dà entusiasmo, rende più dolce la classifica e conferma la svolta delle cuneesi in questo 2025.

LA CRONACA – Il Cesena di mister Conti si presenta all’appuntamento con il 3-4-1-2: in porta Belli, difesa con Emanuela Testa, Groff e Vergani; a centrocampo Petrova, Lamti, Sofia Testa e Casadei; davanti, Di Luzio e Milan supportate da Tironi. 4-1-3-2 invece per le ospiti: fra i pali Korenciova, retroguardia formata da Harvey, Brscic, Fracaros e Giuliano; Stankova play basso, a centrocampo Dicataldo, Zanni ed Aime; in attacco Coda e Semanova.

Tanto equilibrio nel primo tempo in cui l’unica vera grande occasione è per le padrone di casa, dopo una partenza a tutto pressing delle biancoblu: al 15’ cross da sinistra di Vergani e colpo di testa di Tironi a centroarea, palla che si stampa sulla traversa. Al 18’ contatto Korenciova-Di Luzio in area, l’arbitro lascia correre fra le proteste, non troppo convinte, delle romagnole. Per il resto, tanta lotta in mezzo al campo e Freedom che tiene bene il campo.

Nella ripresa cambia tutto: Ardizzone, nell’intervallo, inserisce Bison e Franco per Aime ed Harvey, venendo premiato. Proprio Bison, al minuto 51, da sinistra mette in mezzo un pallone velenoso sul quale non ci arriva Coda ma che si insacca sul secondo palo beffando Belli, 0-1. Il Cesena accusa il colpo e la Freedom sale in cattedra: al 59’ Giuliano in verticale ancora per Bison che affonda a sinistra, si accentra e scarica per Semanova; tiro strozzato che si trasforma in assist per Coda la quale, prova a girare verso la porta a centroarea, mandando fuori di poco.

Il Cesena si rivede al 67’ quando, su corner da sinistra, Vergani cerca la zampata non trovando lo specchio della porta. La Freedom FC Women, di fatto, non rischia mai e, anzi, la chiude: al minuto 82 Belli alza in corner una conclusione di Zanni; la numero 28 batte l’angolo da destra, Semanova in area piccola anticipa tutti e non lascia scampo al portiere, 0-2. Nel finale non accade più nulla e le biancoblu possono festeggiare: la Freedom FC tornerà al “Paschiero” domenica 23 marzo, quando a Cuneo arriverà una big: il Bologna.

CESENA-FREEDOM 0-2

Reti: 51’ Bison (F), 83’ Semanova (F)

CESENA (3-4-1-2): Belli, Testa E. (62’ Trevisan), Groff, Vergani; Petrova, Lamti (81’ Mak), Testa S., Casadei (84’ Dumitru); Tironi; Di Luzio, Milan. A disp. Belloli, D’Elia, Amaduzzi, De Sanctis, Serafino, Bardi. All. Conte.

FREEDOM FC WOMEN (4-1-3-2): Korenciova, Harvey (45’ Franco), Brscic, Fracaros, Giuliano; Stankova; Dicataldo (89’ Borello), Zanni, Aime (45’ Bison); Coda (76’ Micheli), Semanova. A disp. Nucera, Maffei, Marenco, Imperiale, Cuciniello. All. Ardizzone.

Arbitro: Manuel Marchetti della sezione di L’Aquila (Federico Amelii e Matteo D’Orazio di Teramo).

Ammonita: Stankova (F)