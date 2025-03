La Roma fa 13, Cagliari piegato 1-0 con rete di Dovbyk

ROMA (ITALPRESS) - Dopo la delusione di Europa League, la Roma ritrova il successo in campionato. All'Olimpico, battuto 1-0 il Cagliari: rete decisiva di Dovbyk. Per i giallorossi è il tredicesimo risultato utile di fila ed è la sesta vittoria consecutiva in Serie A. Unica nota stonata per il team di Ranieri l'infortunio di Dybala, entrato in campo al 64' ma costretto a uscire (sostituito da Pisilli) per infortunio dodici minuti dopo.Gli sforzi di Bilbao, però, si sono fatti sentire. La Roma nel primo tempo ha faticato a costruire azioni da gol e l'occasione più nitida dei primi quarantacinque minuti è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Paredes ha crossato in area, Mancini si è coordinato al volo ma il suo tiro (deviato da un difensore) è terminato al lato del palo alla sinistra di Caprile. La Roma ha fatto la partita (68% del possesso palla) ma all'intervallo l'unico tiro in porta è stato del Cagliari, più precisamente di Piccoli che al 35' ha lasciato partire da fuori area una conclusione potente ma leggibile per Svilar. Ben più complicata la parata che il portiere serbo ha fatto al 52', quando con la mano destra ha allontanato il pallone che lo stesso Piccoli aveva deviato al volo sotto porta. La Roma ha aperto il secondo tempo peggio di come aveva chiuso il primo. La partita dei giallorossi però è cambiata assieme a quella di Dovbyk. L'ucraino al 61' ha sprecato a tu per tu con Caprile, ma sul calcio d'angolo successivo ha sfruttato un assist involontario di Deiola e ha depositato la sfera in rete. L'1-0 ha svegliato solo in parte una Roma salvata due volte da Svilar, bravo prima sul diagonale del solito Piccoli (68') e poi sul colpo di testa di Mina (71'). Poi si è fatto male anche il neo entrato Dybala, dopo un colpo di tacco: l'argentino ha lascia il campo tra le lacrime. La Roma ha finito quindi le sostituzioni e ha chiuso il match con Rensch a mezzo servizio. Il Cagliari ha tentato l'assedio ma non è bastata la forza di volontà dei sardi.Festa per i giallorossi ma ansia per Dybala.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).