L'albese Giacomo Prandi eletto vicesegretario regionale di Azione

Si è svolto ieri a Rivoli il congresso regionale di Azione Piemonte, che ha visto l’elezione a segretaria regionale di Daniela Ruffino, attuale deputata del partito guidato da Carlo Calenda.

Oltre alle figure di segretaria e vice-segretario, affidata al giovane albese Giacomo Prandi (nella foto sotto), il congresso di Azione Piemonte ha eletto il vicesindaco di Alessandria, Giovanni Barosini, come presidente regionale e il biellese Lorenzo Alaimo come suo vice. Il consigliere comunale di Vercelli Fabrizio Finocchi è stato eletto invece tesoriere regionale del partito. Oltre al neo vice-segretario Prandi, i cuneesi Gabriella Roseo, Luca Foglino, Fabio Gallo e Nicolò Musso sono i componenti della Granda eletti nel direttivo regionale.

“Seguendo l’obiettivo nazionale di mettere fine al bipolarismo gladiatorio e muscolare - dichiara la neo segretaria regionale Ruffino - Azione in Piemonte rafforzerà il legame con i territori e manterrà vivo il dialogo con i cittadini perché è a loro che dobbiamo le risposte, l’attenzione e le soluzioni ai problemi e alle difficoltà della vita quotidiana”.

“Ringrazio gli iscritti di Azione Piemonte e l’onorevole Daniela Ruffino per la fiducia risposta nei miei confronti – dichiara il neo vicesegretario regionale Giacomo Prandi - per un ragazzo di 22 anni non è assolutamente scontato ricoprire questo ruolo. Con forte senso di responsabilità, oltre a continuare il mio impegno nella Granda da segretario, affiancherò la nostra segreteria regionale, che già svolge un grandissimo lavoro come Parlamentare, per un Piemonte più vicino alle esigenze dei cittadini e che affronti con concretezza e serietà i temi della sanità, delle infrastrutture e del lavoro”.