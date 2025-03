Lucca Collezionando 2025: una fiera davvero speciale

Esiste una Lucca più piccola.

No, che avete capito, non sto dicendo che da qualche parte, nel mondo, c’è una gemella della città toscana meno estesa e con meno abitanti.

Intendo invece la fiera “sorella” del Lucca Comics che si svolge, ogni anno, agli albori della primavera. Attenzione, non è un surrogato, un bis, una succursale (d’altronde, un tempo, il Lucca Comics si faceva due volte all’anno). Si tratta caso mai di un evento più, diciamo così, intimo, “specialistico”, e questo suo intento è indicato già nel nome: Lucca Collezionando.

Più tranquilla e meno caotica della sorella più nota, questa manifestazione, curata da Lucca Crea, la stessa organizzazione che si occupa del Comics, è un appuntamento dedicato agli appassionati di fumetti, giochi, collezionismo e cultura pop. Il modo migliore per farvi capire quale sia la sua natura è presentare l’edizione di quest’anno, che si svolgerà come al solito presso il Polo Fiere, sabato 22 e domenica 23 marzo.

Come ogni anno, Lucca Collezionando offrirà una vasta esposizione di fumetti, giochi da tavolo, figurine, miniature e videogiochi, abbracciando tutte le generazioni in una forbice che va dai cimeli degli anni ‘70 e ‘80 alle più recenti tendenze del settore.

Lucca Collezionando, immagine tratta dal sito ufficiale



Sarà possibile incontrare grandi nomi del fumetto e dell’illustrazione, tra i quali, solo per citarne alcuni: Natangelo, Alice Milani, Lele Vianello, Simone Bianchi, Luca Enoch, Giuseppe Camuncoli, Teresa Radice e Stefano Turconi, Giuseppe Palumbo, La Tram, Riccardo Nunziati, Walter Trono, Laura Zuccheri, Moreno Burattini, Giuseppe Di Bernardo, Marco Rizzo, Sergio Gerasi, Fabio Celoni, Gigi Baldassini, i Paguri Emiliano Pagani e Daniele Caluri. Ognuno di loro, oltre a realizzare per il pubblico sketch o firmacopie esclusivi, parteciperà anche a incontri e conferenze a tema.

La fiera, per questa edizione 2025, accoglierà gli stand di 145 espositori, 23 editori, 40 fumetterie e 9 negozi specializzati nella vendita di tavole originali.

Grande spazio sarà dedicato, come di consueto, al fumetto indipendente con la Self Area e l’Artist Alley che, oltre ad ospitare i succitati grandi disegnatori, daranno visibilità anche a talenti emergenti e produzioni underground.

E veniamo alle mostre: vanno senz’altro citate quella dedicata ai 50 anni di Candy Candy (di cui parleremo in un prossimo articolo), la mostra personale di Mario Natangelo, celebre vignettista satirico, e quella dedicata a Sprayliz, la graffitara creata da Luca Enoch.



Candy Candy, protagonista a Lucca Collezionando di una mostra che celebra il suo cinquantennale

Il primo piano del Polo Fiere sarà interamente dedicato al gioco, con oltre 50 tavoli gestiti da associazioni ludiche locali. Tra le attività proposte, dimostrazioni di giochi di carte e miniature, tornei di Magic The Gathering, Warhammer Fantasy e Vampire The Eternal Struggle e una speciale area dedicata alla pittura di miniature con esperti del settore.



C’è inoltre grande attesa per l’arrivo di Topps, il celebre brand di carte collezionabili, che porterà a Lucca un’ampia selezione di prodotti, dai memorabilia sportivi alle serie dedicate a Marvel, Disney e Star Wars. Presenti anche altri grandi espositori del settore, come Legacy Collectibles, Last Will Team, Sporty Cards e Mtg The Card Universe.



Le carte collezionabili Topps a tema Marvel

E non finisce qui: a Lucca Collezionando 2025 si celebrerà un anniversario importante: i 20 anni della collaborazione tra l’Area Performance di Lucca Comics & Games e il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca di Lucca. Tutto è iniziato nel 2004 grazie a un’intuizione di Renato Genovese e alla pubblicazione degli albi di “Gugo e Guga” dello Studio Genovese (2004-2007). Il percorso è poi proseguito con le storie di Max, edite dal 2009 fino a oggi, prima con la Scuola Internazionale di Comics e poi con TheSign. Questi fumetti, distribuiti gratuitamente ai piccoli pazienti, hanno offerto loro uno strumento prezioso per affrontare il percorso ospedaliero con maggiore serenità. Sarà possibile visitare la mostra che ripercorre questi vent’anni di collaborazione tra fumetto e pediatria e verrà presentato l’ultimo numero di Max, scritto da Manfredi Toraldo e disegnato da Chiara Pinzauti, e la raccolta che riunisce i primi quattro numeri di questa serie educativa.

Una copertina del Giornalino della Pediatria

Chiudiamo citando la mostra “Esplorazioni”, organizzata da Lucca Crea nell’ambito della rassegna regionale “La Toscana delle Donne”. L’iniziativa ha portato in scena un potente messaggio di sensibilizzazione contro la violenza di genere attraverso l’arte del fumetto.

Tre artiste – Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram – hanno realizzato dal vivo tre opere originali durante la serata inaugurale della rassegna al Teatro del Maggio Fiorentino. Dopo aver viaggiato per la Toscana, questi lavori saranno esposti un’ultima volta proprio a Lucca Collezionando. Saranno poi messi all’asta su CataWiki. La vendita si concluderà domenica sera. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Nazionale di ciclismo femminile afghana, un gesto concreto di solidarietà per supportare lo sport come strumento di emancipazione.

Quanto descritto fin qui è solo una parte delle cose meravigliose che offre questa fiera. Per biglietti e ogni altra informazione, il sito ufficiale è www.luccacollezionando.com

Insomma, avete capito di che si tratta? Possiamo definirla una piccola Lucca Comics? Cominciate a pensare che l’assunto iniziale di questo articolo sia un po’ troppo riduttivo?

Va beh, allora vi do un’altra definizione: Lucca Collezionando è un posto davvero bello.

E, pensateci, non è poi tanto lontano.

Noi ci rileggiamo la prossima settimana.