Martiniana Po diventa punto di riferimento nel parapendio per disabili

Con il sostegno dell’Amministrazione comunale e la passione dei promotori, Martiniana Po si candida a diventare un punto di riferimento per il parapendio accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità, unendo sport, inclusione e rispetto per l'ambiente naturale montano.

Danilo Nasi, assessore allo sport di Martiniana Po, racconta: "La nostra Amministrazione comunale ha deciso di aprire una scuola di parapendio, ispirati dalla tradizione del volo che già anni fa si praticava a Paesana nella vallata di ‘Pian Munè’, esattamente a ‘Bric Lumbatera’.

In virtù dell’interessamento da parte del vicesindaco di Paesana Marco Margaria, abbiamo creato una sinergia per rilanciare i voli proprio da quel luogo.

Grazie a Guido Teppa, insegnante di parapendio e direttore della scuola ‘Peter Pan che opera nelle valli del Torinese, unica in Italia abilitata a far volare persone con disabilità, si aprirà una scuola di parapendio a Martiniana Po".

L’obiettivo è permettere a tutti di volare, anche a chi ha disabilità, utilizzando una carrozzina speciale progettata appositamente per questo scopo. I partecipanti seguiranno un percorso formativo che, con l’aiuto di istruttori esperti, li porterà a volare in autonomia.

"Inizialmente – prosegue Nasi – si svolgeranno lezioni teoriche e pratiche sia per persone normodotate che per disabili, seguite da voli assistiti, fino a raggiungere la piena indipendenza. Il decollo avverrà in un'area recentemente rinnovata, con un dislivello di mille metri e una vista mozzafiato sul Monviso. L'atterraggio è previsto in un ampio prato a Martiniana Po".

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per le persone con disabilità di sperimentare l'ebbrezza del volo e segna un primato per la provincia di Cuneo, essendo la scuola Peter Pan la prima in Italia a offrire corsi di parapendio accessibili anche ai disabili.

"Ci saranno poi – conclude Nasi – dei percorsi dedicati a chi pratica ‘Hike and Fly’, la specialità che unisce trekking e volo, in cui il parapendista trasporta la vela e l’attrezzatura in spalla per raggiungere a piedi la zona di decollo in vetta".

Guido Teppa, direttore della scuola Peter Pan, aggiunge: "Nel 1994 abbiamo fatto volare la prima persona con disabilità grazie a una sorta di carrozzina agganciata al parapendio. Poi, nel 2007, abbiamo avviato i voli per disabili con una manifestazione nel torinese a Chialamberto, nelle valli di Lanzo, chiamata ‘Paravolando’. Nel 2009, abbiamo insegnato a volare a una persona paraplegica che effettuò in solitaria una decina di voli.

Grazie alla sensibilità del Comune di Martiniana Po, apriamo un punto volo anche nel cuneese. Continuiamo quindi portando avanti la scuola di parapendio per normodotati e creando nel paese della valle Po la scuola per disabili oltre che per normodotati”.

"Inizieremo con la bella stagione, tra maggio e giugno. I corsi teorici sarà online, le esercitazioni a terra si svolgeranno a Boves, dove c’è un campetto con pendenze adeguate, mentre i voli veri e propri si terranno a Martiniana Po".

Marco Margaria, vicesindaco di Paesana, spiega: "A ‘Bric Lumbatera’, in località 'Pian Munè', si era già iniziato a praticare questa attività sportiva tra gli anni ’70 e ’80 rendendo fruibile il pendio per il volo libero dei deltaplani.

Il ritorno di questo sport è stato possibile grazie alla collaborazione con Danilo Nasi, assessore di Martiniana Po, e Guido Teppa, istruttore della scuola di parapendio. Dopo un sopralluogo, attraverso le risorse del nostro Comune, abbiamo messo in sicurezza e livellato la zona di partenza da cui prenderanno il volo i parapendisti.

Come vicesindaco di Paesana - conclude Margaria - esprimo la soddisfazione dell’amministrazione comunale per essere parte di questa iniziativa messa in atto da Martiniana Po. Inoltre, in qualità di presidente del Bim (Bacino imbrifero montano), ritengo fondamentale sostenere progetti condivisi tra i Comuni della valle Po, promuovendo l’aggregazione e la cooperazione anziché la divisione tra le amministrazioni locali".

Con l'apertura della scuola Peter Pan a Martiniana Po, il sogno del volo in deltaplano diventa quindi accessibile a tutti.

L’iniziativa è stata presentata nell’ambito del ‘Terres Monviso Outdoor Festival’ a Saluzzo con la presenza di un punto informativo.

Chi desidera avere ulteriori informazioni più telefonare a numero: 347-2575423 o scrivere una mail all’indirizzo: info@scuolapeterpan.it.