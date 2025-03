Roma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo la Roma. Dopo la delusione europea, con l'eliminazione agli ottavi di Europa League per mano dell'Athletic Bilbao, i giallorossi ospitano oggi, domenica 16 marzo, il Cagliari all'Olimpico nella 29esima giornata di Serie A. La squadra di Ranieri vuole proseguire la sua rincorsa in classifica per conquistare un posto in Europa, mentre i sardi cercano prezioni punti salvezza.

La sfida tra Roma e Cagliari è in programma oggi, domenica 16 marzo, alle ore 16. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zortea, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Felici, Viola, Augello; Piccoli. All. Nicola

Roma-Cagliari sarà visibile in diretta televisiva ed esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a "Zona Dazn", la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.