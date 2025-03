Volley A1F. Troppa Perugia per Cuneo, le Black Angels passano per 3-0 e avanzano in Challenge Cup

Non riesce a proseguire il suo cammino verso la terza coppa europea la Honda Olivero Cuneo. A fermare le Gatte di coach Pintus le Black Angels della Bartoccini Mc-Restauri Perugia, capaci di superare le biancorosse in entrambe le giornate del primo turno dei playoff di Challenge Cup.

Nella prima giornata le umbre si erano imposte per 0-3: bastavano quindi due set alle ragazze di Giovi per passare allo step successivo, e così è stato. Le Black Angels infatti si sono imposte fin dai primi punti, dettando il proprio ritmo di gioco e conducendo i primi due set aggiudicandoseli per 25-18 e 25-17.

Avanti due set a zero, le umbre hanno potuto festeggiare così il passaggio del turno, che le vedrà affrontare la vincente tra Chieri e Novara. Per le Gatte invece termina qui la stagione 2024-2025.

Parte subito forte Perugia, primo break 3-1. Recupero delle Gatte e parità fino a 8, quando Perugia cambia marcia e allunga 12-8. Coach Pintus ferma il gioco, ma le padrone di case continuano a premere sull’acceleratore e aumentano il vantaggio, 15-9 e 19-11. Cuneo si aggiudica qualche scambio, ma Perugia è ancora avanti, 21-12. Inizia qui il tentativo di rimonta delle biancorosse, che si portano fino a 18, prima che Bartolini la chiuda in primo tempo, 25-18. Si segnala sul 23-14 l’ingresso di Grace Colla, palleggiatrice della Serie D dell'Academy di Cuneo Granda Volley.

Nel secondo parziale è Cuneo che parte forte: 1-3, poi recupero di Perugia, 5 pari e allungo delle padrone di casa, 8-5. Le Gatte recuperano portandosi fino a -2, poi altro slancio in avanti di Perugia, 13-9. Ancora un recupero delle Gatte fino al 15-13, poi le padrone di casa mettono pressione al servizio e con il gioco dal centro e tornano ad allungare: 19-15 e 23-17, per poi chiudere 25-17 con l’ace di Rastelli.

Terzo set con formazioni rimaneggiate: per Cuneo dentro Sanchez Savon, Colombo, Scialanca e Dodson al posto di Bjelica, Cecconello, Panetoni e Polder, mentre per Perugia partono titolari Pecorari, Rastelli, Recchia e Anchante Pena. Inizio equilibrato, poi allungo Perugia 14-11. Le Gatte non ci stanno e ricuciono lo strappo portandosi 18-18. Scambi combattuti e le squadre impattano sul 22 pari. Tentativo di chiusura di Perugia che si porta 24-22: Brambilla e il muro su Gryka riportano la parità e si procede ai vantaggi, poi l’ace di Gryka chiude set e partita per 27-25.

Premiata MVP del match Alexandra Gryka, che termina con 9 punti, 7 in attacco (58%) e 2 a muro. In doppia cifra Nemeth con 10 punti (41%), Traballi, Cekulaev e Gardini con 6, Rastelli con 5, Bartolini con 4, Pecorari, Ricci e Ungureanu con 3. Per Sirressi 75% di positiva e 42% di positiva.

Per le fila di Cuneo top scorer Brambilla con 8 punti, Bjelica e Bakodimou con 6, Sanchez Savon con 5, Cecconello, Dodson, Polder con 4, Kapralova 2, Martinez e Colombo 1. Per Panetoni 71% di ricezione positiva e 29% di perfetta, Scialanca 50% positiva e 38% di perfetta.

Termina così la stagione della Honda Olivero Cuneo. Dopo un inizio in salita e un girone di andata concluso con sole due vittorie, le Gatte sono state in grado di rimettere tutto in discussione e a essere autrici di un grande girone di ritorno, che le ha viste artefici di 6 vittorie, conquistate contro Pinerolo, Novara, Firenze, Perugia, Talmassons e Bergamo. Di queste, ben 5 sono state in casa, davanti ai propri tifosi. Memorabili le belle vittorie contro Pinerolo, che ha rappresentato l'inizio della svolta, e Bergamo, contro cui le Gatte hanno conquistato la salvezza con una giornata d'anticipo, aggiudicandosi così il diritto di giocare nella massima serie anche nella prossima stagione.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Perugia: al palleggio Ricci in diagonale con Nemeth, in banda Ungureanu e Traballi, al centro Bartolini e Cekulaev, libero Sirressi.

Sestetto Cuneo: in regia Signorile opposta a Bjelica, in banda Kapralova e Bakodimou, al centro Polder e Cecconello, libero Panetoni.

PRIMO SET

Apre il match Signorile al servizio e subito a segno Traballi sulle mani alte del muro, 1-0. Out il primo tempo di Cecconello, 2-0. Bjelica sulle mani alte del muro, 2-1. Bartolini in primo tempo, 3-1. Risponde Cecconello anche lei in primo tempo, 3-2. Nemeth sulle mani alte del muro e poi errore al servizio, 4-3. Murata la fast di Cekulaev, 4 pari. Cekulaev ora a segno, 5-4. Out il servizio di Ungureanu, 5 pari. Out la pipe di Nemeth, 5-6. Out anche il servizio di Bakodimou, 6-6. Traballi forte sulla diagonale lunga, 7-6. Polder in fast sulle mani alte del muro, 7-7. A segno Nemeth, 8-7. Bjelica contro le mani alte del muro, 8-8. Muro di Nemeth su Kapralova, 9-8. Ace di Traballi, 10-8, break Perugia. Ancora murata Kapralova, 11-8. Ungureanu in diagonale stretta, 12-8 e coach Pintus ferma il gioco. Kapralova out, 13-8. Nemeth a segno, 14-8. Serve Bjelica per sbloccare Cuneo, 14-9 e entra Brambilla Kapralova al servizio. Ungureanu a segno, 15-9. Primo tempo di Cecconello, 15-10, entra Colombo per Cecconello. Cekulaev a segno in B, 16-10. Mani out di Bakodimou, 16-11. Out il servizio di Bjelica, 17-11. Rice slash capitalizzata da Traballi, 18-11. Brambilla out in pipe, 19-11 e secondo time out Pintus. Ancora una rice slash e punto Ricci, 20-11. Out la fast di Polder, 21-11. Bakodimou a segno, 21-12. Murata la fast di Perugia, si chiama il check: confermato punto Cuneo. Errore Bakodimou al servizio, 22-13. Nemeth da seconda linea, 23-14 e entra Grace Colla a servire. A segno Bjelica e Brambilla contro le mani del muro, 23-16. Out Colla, 24-16. Pecorari out in attacco, 24-17. Imprecisione nel campo di Perugia, 24-18. Bartolini dal centro la chiude, 25-18.

SECONDO SET

Brambilla sulle mani alte del muro, 0-1. Murata di Perugia, 1-1. Muro di Polder, 2-1. Murata Traballi, 3-1. Nemeth a segno, 3-2. Traballi in pipe, 3-3. Murata Brambilla, 4-3. Brambilla sulle mani alte del muro, 4 pari. Out l’attacco di Nemeth, primo tempo Perugia, 5 pari. Out la fast di Polder, 6-5. Gryka in fast, 7-5 e primo break Perugia, Out la parallela di Kapralova, 8-5 e primo time out Cuneo. Out l’attacco di Bjelica, 9-5. Out Ungureanu, 9-6. Cecconello in primo tempo, 9-7. Gryka in fast, 10-7. Ace di Ungureanu, 11-7. A segno Brambilla, 11-8. Out la fast di Gryka, 11-9. Nemeth da seconda linea, 12-9. Invasione di Kapralavo, 13-9. Bjelica contro le mani del muro, 13-10. Nemeth da seconda linea, 14-10. Imprecisione nel campo di Perugia, 14-11. Bartolini in primo tempo, 15-11. Bjelica in diagonale, 15-12. Kapralova in pipe, 15-13. Gardini a segno, 16-13. Gryka in primo tempo, 17-13 e entra Dodson. Out Bartolini, 17-14 e Bakodimou rileva Kapralova. Out il servizio di Brambilla, 18-14. Bakodimou in diago stretta, 18-15. Tocco di seconda di Ricci, 19-15. Murata Bakodimou, 20-15 e secondo time out Cuneo. Ace di Gardini su Brambilla, 21-15, entra Martinez per Brambilla. Murata Cecconello e out il servizio di Gardini, 22-16. A segno Rastelli contro le mani alte del muro, 23-16. Contrasto sotto rete vinto da Bakodimou, 23-17. Vincente Traballi, 24-17. Ace di Rastelli, 25-17.

TERZO SET

Terzo set con Savon per Bjelica, Colombo per Cecconello e Scialanca per Panetoni. Per Perugia dentro Pecorari, Rastelli e Recchia. Invasione di Bartolini, 0-1. A segno Bakodimou seguita da Pecorari, 2-1. Murata Savon, 3-1. Primo tempo di Colombo, 3-2. Pipe Bakodimou ed errore al servizio, 4-3. Errore al servizio di Bartolini, 4-4. Anche Colombo trova solo la rete in battuta, 5-4. Si rivede Dodson in primo tempo, 5-5. Fast Gryka efficace, 6-5. Martinez in diagonale, 6-6. Errore al servizio Cuneo, 7-6. Ancora Dodson in primo tempo, 7-7. Cekulaev sotto rete, 8-7. Savon da seconda linea, 8-8. Rastelli a segno, 9-8. Punto Perugia e murata Bakodimou, 10-9. Cekulaev a segno, 11-9. Murata Colombo, 12-9 e time out Cuneo. Vincente Cuneo, 12-10. Out l’attacco di Rastelli, 12-11. Pecorari a segno, 13-11. Murata Savon, 14-11. Mani out di Sanchez, 14-12. Out l’attacco di Rastelli, 14-13. Imprecisione nel campo di Cuneo sul secondo tocco, 15-13. Mani out di Brambilla, 15-14. Out Gardini, 15 pari e time out Perugia. Out Savon al servizio, 16-15. Invasione Cuneo a muro e primo tempo di Dodson, 17-16. Fast di Gryka, 18-16. Primo tempo di Dodson, 18-17. Out Pecorari, 18 pari. Fallo da seconda linea di Brambilla, 19-18. Sanchez da seconda linea, 19 pari. Cekulaev in pallonetto, 20-19. Savon sulle mani alte del muro, 20 pari. Brambilla con palla piazzata, secondo time out di Giovi. Primo tempo Cekulaev, 21 pari. Gryka in due, 22-21 e time out Cuneo. Errore di Cekulaev e a segno Rastelli, 23-22. Murata Savon, 24-22. Brambilla sulle mani alte del muro, 24-23. Murata Gryka, 24 pari. Gardini forte in diago stretta, 25-24. Out Gardini, 25 pari. Pecorari sulla diagonale lunga, 26-25. Ace di Gryka, 27-25.