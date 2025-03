Ad Alba un incontro per prevenire lo spreco alimentare e degli imballaggi

Continua l’impegno dell’ASL CN2 nella promozione di uno stile di vita etico e rispettoso della salute umana, animale e della sostenibilità ambientale. Per approfondire le tematiche relative ai corretti stili di vita e promuovere la cultura della riduzione dello spreco alimentare e, più in generale, dello spreco delle risorse, l’ASL CN2 prosegue nel programma di formazione e sensibilizzazione “Attenti allo spreco!”, che questa volta farà tappa ad Alba, sabato 29 marzo alle ore 17.00 presso la sala convegni della Banca d’Alba, in via Cavour 4.

Realizzato in collaborazione con l’Associazione Alec e con il patrocinio della Città di Alba, l’incontro (a ingresso libero e gratuito) verterà su come prevenire lo spreco alimentare e degli imballaggi, alla ricerca di una scelta di vita sempre più sostenibile.

Il tema dello spreco alimentare occupa ormai un posto di primo piano all’interno delle politiche internazionali ed europee in materia di sostenibilità dei modelli di produzione e consumo e di promozione di comportamenti e stili di vita etici e consapevoli. In quest’ottica, l’ASL CN2 promuove da molti anni il progetto “Attenti allo Spreco!” che, attraverso la metodologia del marketing sociale, ha come obiettivo principale quello di ottenere benefici per la collettività attraverso interventi di comunicazione ed educazione che sostengano le scelte e i cambiamenti di comportamento da parte delle persone, coinvolgendole in diversi setting chiave della loro vita: luoghi di lavoro, scuola, comunità, famiglia, spazi di aggregazione.

Per conoscere meglio le “statistiche dello spreco” e le risorse messe a disposizione dal progetto “Attenti allo Spreco!”, visita la pagina dedicata sul sito dell’ASL CN2:

https://www.aslcn2.it/prevenzione/promozione-ed-educazione-alla-salute/food-attenti-allo-spreco/

Per approfondire visita la pagina focus sul sito della Regione Piemonte:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/prevenzione-dello-spreco-alimentare