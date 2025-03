Con la Croce Bianca di Ceva un incontro su utilizzo di farmaci, alcol e sostanze e nuovo codice della strada

Dopo il sold out delle prime due serate su disostruzione vie aeree e BLS, la Croce Bianca di Ceva propone per mercoledì 19 marzo il terzo incontro riferito a farmaci, alcol e sostanze con riferimento al nuovo codice della strada.

"Una preziosa occasione del tutto gratuita – spiegano dalla Croce Bianca – col valore aggiunto della dottoressa Nadia come relatrice, esperta che sa affrontare con grande coinvolgimento temi spesso considerati erroneamente noti o di scarso interesse: riteniamo invece trattarsi di nozioni importanti per giovani e meno giovani, non soltanto in prima persona, ma per veicolarle a persone a noi vicine, amici e, last but not least, per cultura generale".

L’incontro sarà tenuto dalla dottoressa Nadia Ferrero, esperta di lungo corso in materia. La partecipazione è gratuita, previo prenotazione via whatsapp al numero 3487463829, fino a esaurimento posti (Sede: Ceva, Via della Repubblica n. 11, ore 20.30).