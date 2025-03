Il Comune di Roburent esprime gratitudine alle scuole e al CSSM per l'accoglienza della famiglia Afgana arrivata in paese

Incontro importante, nella mattinata di sabato 15 marzo, a in municipio a Roburent dove il vice sindaco Paolo Gamba e il consigliere comunale Romolo Garavagno hanno ricevuto in Sala Consiliare il presidente del CSSM avv. Luca Borsarelli e una rappresentanza dell’Istituto comprensivo Mondovì 1 e del Liceo delle scienze applicate monregalese, per esprime la gratitudine della Amministrazione Comunale per il supporto prezioso assicurato, in vario modo, alla famiglia di profughi Afgani, Azizi, che è sistemata nel capoluogo.

Il Consigliere Garavagno ha innanzi tutto evidenziato che Roburent deve massima riconoscenza all’avv. Borsarelli, perché già negli anni passati, ha sempre voluto risolvere numerosi problemi dei nuclei di qui giunti dalla Nigeria, dalla Ucraina, dalla Colombia. Verso la Dirigente della Secondaria “Anna Frank”, prof.ssa Olga Bertolino, e la rappresentanza del Liceo, prof.se Billò, Viscido, Kinzelmann sono state pronunciate parole di gratitudine, “da estendersi all’intero corpo docente, per aver accolto i due figli Yamoora e Mohammad, sostenendoli nella scuola e guidandoli, con non leggeri sacrifici didattici, sia per la mancanza, in entrambi fratelli, della padronanza della lingua italiana, sia per le diversità indubbie dei passaggi alle nostre strutturazioni scolastiche”.

Il capofamiglia, Shahram Azizi, ha risposto con piena soddisfazione per l’accoglienza sociale ricevuta, riconoscente in modo speciale verso i docenti e la loro pazienza e il lavoro didattico. Ha concluso con frasi squisite la Dirigente scolastica Bertolino, richiamando l’importanza della piena azione di accoglienza degli immigrati, evidenziando che proprio la scuola è u momento fondamentale. A tutti gli insegnanti il Comune ha riservato un diploma di gratitudine.