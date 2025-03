La bargese Maura Aimar ricordata con un premio in sua memoria

In occasione dell’inaugurazione della mostra “I Savoia in cartolina dal 1900 al 1915”, visitabile alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, della Fondazione Ordine Mauriziano, fino al 6 aprile, si è tenuto il “Premio Maura Aimar” in ricordo della storica, originaria di Barge, guida e divulgatrice ed esperta di storia sabauda deceduta ne 2023.

Il premio è stato promosso dall’associazione internazionale Regina Elena e dal Coordinamento Sabaudo.

Alla cerimonia era presente l’Arciduca Martino d’Austria Este, accompagnato da Alberto Casirati, vicepresidente vicario Regina Elena e presidente del Coordinamento Sabaudo. Con loro anche il Cavaliere Milo Ferrua e numerosi ospiti.

Il “Premio per la ricerca Maura Aimar” è stato conferito alla professoressa Bruna Bertolo e al dottor Dino Ramella.

Il principe Sergio di Jugoslavia ha inviato il suo saluto.

Maura Aimar era una profonda conoscitrice della storia dei Savoia e della Monarchia italiana, che divulgava con passione in qualità di guida alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

“Maura – ricordano gli organizzatori - era una donna di cultura, in particolare sabauda, e dal 2019 è stata l’anima del Coordinamento Sabaudo, promuovendo numerose iniziative da Stupinigi a Racconigi, da Collegno a Valcasotto, da Genova a Chambéry fino a Valdieri. Il 4 marzo 2023, due mesi prima della sua scomparsa, era stata rieletta presidente del Coordinamento Sabaudo”.