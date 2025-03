La Polizia di Stato di Cuneo alla 41 ª Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola” di Savigliano

La Polizia di Stato di Cuneo ha partecipato all’evento fieristico denominato "41ª Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola”, mostra mercato dedicata ai costruttori italiani e stranieri di macchine ed accessori per l’agricoltura e il giardinaggio, che si è svolta dal 13 al 16 marzo 2025, a Savigliano (CN).

Per tutta la durata dell’evento, personale della Polizia Stradale ha presenziato all’interno della fiera con uno stand istituzionale, garantendo un punto informativo per imprese e cittadini, che hanno potuto approfondire la conoscenza delle regole previste dal Codice della Strada per i mezzi agricoli ed industriali del settore.

Come evidenziato dal Questore di Cuneo durante la visita allo stand, la sicurezza stradale non è solo una questione di regole, ma un impegno collettivo per proteggere la vita di tutti. Rispettare le norme, guidare con prudenza e adottare comportamenti responsabili significa contribuire a strade più sicure per noi e per le generazioni future. Ogni anno, migliaia di persone perdono la vita o riportano gravi ferite a causa di comportamenti imprudenti sulle strade, come nel caso delle distrazioni causate dall’uso del cellulare per conversare o scrivere messaggi, che aumenta di 24 volte il rischio di incidenti stradali.

Nell’occasione, il personale della Polizia di Stato ha distribuito l’opuscolo intitolato “I consigli della Polizia Stradale per viaggiare sicuri”, suscitando interesse da parte dei visitatori dello stand, che hanno potuto prendere visione anche delle apparecchiature utilizzate per risalire all’assunzione delle sostanze d’abuso, che mettono a rischio l’incolumità degli utenti della strada.