Mostra Impressionismo a Mondovì, il Comune: "Ampia affluenza, grati ai commercianti che hanno tenuto aperto i loro esercizi"

Ampia affluenza per il primo week end di apertura della Mostra "Dell'Impressionismo alla Modernità", allestita presso il Polo Museale dell'ex Chiesa di Santo Stefano a Breo.

Oltre 380 gli ingressi fatti registrare, addirittura con alcuni momenti di coda.

"Siamo felici e grati, come Amministrazione, agli organizzatori dell'Associazione Be Local - il commento degli assessori al Commercio, Alberto Rabbia, ed alla Cultura, Francesca Botto - così come lo siamo nei confronti dei commercianti che hanno deciso di tenere aperto in questa domenica: riteniamo importante questo segnale e la collaborazione che ne può nascere. Non è la prima volta che fra commercianti e gli organizzatori di iniziative e di eventi si sviluppa questa sinergia: è un segnale positivo e come Amministrazione lavoreremo ancor di più in questa direzione".