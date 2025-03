Ormea.info lancia il calendario eventi

Ormea.info , il progetto di marketing territoriale nato nel 2020 per promuovere il brand Ormea e valorizzare le eccellenze del suo territorio attraverso i più moderni strumenti di comunicazione, presenta il nuovo calendario eventi 2025, ora consultabile online all’indirizzo ormea.info/eventi .

La pagina offre una panoramica completa delle manifestazioni previste durante l’anno, spaziando da appuntamenti culturali a eventi sportivi, enogastronomici e tradizionali, con una modalità di consultazione chiara e intuitiva. Grazie alla vista mensile e giornaliera, il calendario permette di individuare con facilità gli eventi di interesse, con una navigazione ottimizzata anche per smartphone.

L’inserimento e l’aggiornamento degli eventi sono curati dallo staff di Ormea.info, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le numerose Associazioni locali. Mentre gli eventi inseriti con locandine e descrizioni dettagliate, in costante aggiornamento di settimana in settimana.

Dal momento che alcune manifestazioni sono ancora in fase organizzativa, date e dettagli potrebbero subire variazioni, che verranno prontamente segnalate tramite avvisi di rinvio, riprogrammazione o eventuali annullamenti. L’obiettivo è fornire uno strumento utile e sempre aggiornato, che permetta a residenti e turisti di scoprire con largo anticipo la ricchezza di eventi offerti da Ormea, facilitando così la programmazione delle proprie visite al borgo a forma di cuore.

Oltre al calendario eventi, nel 2025 Ormea.info si arricchirà di nuovi contenuti: tra le novità in arrivo sul sito, la prossima pubblicazione di una guida agli itinerari più iconici del territorio di Ormea e una galleria fotografica che raccoglierà le immagini delle manifestazioni più importanti, comprese quelle degli anni passati. Questi aggiornamenti mirano a fornire agli utenti strumenti utili per scoprire e vivere appieno le bellezze e le tradizioni locali.

Ormea.info prosegue anche nel 2025 la sua attività di promozione attraverso Facebook e Instagram, con una comunicazione costante e mirata. Solo nell’ultimo anno, le inserzioni sponsorizzate hanno raggiunto quasi 300.000 persone, generando oltre 1 milione di visualizzazioni tra social e sito web.

Un successo reso possibile grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale e delle oltre

100 attività aderenti, che ogni anno investono in un progetto interamente locale, nato e sviluppato a Ormea da uno studio di comunicazione radicato sul territorio.