Raccolta rifiuti, secondo incontro a Vicoforte sul nuovo sistema di raccolta

Giovedì 20 marzo alle 18, nella sala polivalente in Via al Santuario presso gli edifici scolastici, si terrà il secondo incontro con la popolazione per presentare il nuovo servizio di raccolta rifiuti che, dal primo aprile, a Vicoforte incrementerà l’attuale modalità “porta a porta” estendendola anche al vetro ed al rifiuto organico.

Nel frattempo, da martedì inizieranno le consegne dei contenitori a tutte le famiglie da parte degli operatori della Proteo Ambiente riconoscibili da un gilet giallo personalizzato e da un cartellino identificativo.

Coloro che risulteranno assenti potranno ritirare i loro kit nel luogo, giorni ed orari indicati in un apposito avviso che sarà lasciato dagli operatori (sabato 22 e 29 marzo presso i locali dell’ex Cubri presso gli impianti sportivi).