Sabato a Vicoforte la “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati”

Vicoforte ha nuovamente aderito alla “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati” nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo gentilezza” e l’Amministrazione comunale si sta preparando ad incontrare le famiglie dei bambini nati nel 2024 che attualmente risiedono a Vicoforte.

"Quest'anno la “Chiave della Gentilezza” che ogni nuovo nato riceverà in dono - commenta l'assessore Barbara Nano - , sarà realizzata dai ragazzi del doposcuola. Questo dono simbolico, insieme alla pergamena personalizzata, vuole rappresentare il benvenuto ufficiale ai nuovi cittadini per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità Vicese. Il cerimoniale è semplice e rappresenta un'occasione di riflessione sul valore della gentilezza e dell'attenzione verso il prossimo".

L’appuntamento è fissato per sabato 22 marzo alle ore 10 nella sala polifunzionale presso gli edifici scolastici e nell’occasione anche la biblioteca comunale, con riferimento al progetto “Nati per leggere”, consegnerà dei libri per bambini alle famiglie presenti per sensibilizzare alla lettura, anche ad alta voce, sin dai primi anni di infanzia.

Ai festeggiamenti per i “nuovi nati” parteciperanno anche i bambini del “doposcuola” gestito dall’Associazione “Fehu- Il bosco delle scoperte” e rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Consulta dei Giovani Vicese.