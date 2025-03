A Beinette “La notte dei pupazzi in biblioteca”

L’Associazione culturale AttivaMente e la cooperativa sociale “Gli amici di Jim Bandana” per la biblioteca “Giovanni Gauberti” di Beinette, organizzano “La notte dei pupazzi in biblioteca”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Beinette.

L’iniziativa si inserisce all'interno di “Storie Piccine 2025”, appuntamento regionale dedicato alle attività di lettura con i più piccoli, nella settimana che va da lunedì 24 marzo a sabato 29 marzo. L’attività si lega, inoltre, al progetto “Intrecci”, nato con l’intento di promuovere la lettura e la socializzazione nella fascia 0-6 anni sul territorio di Beinette.

"La notte dei pupazzi in biblioteca" è dedicata ai bambini nella fascia di età 0-6 anni e prevede quanto segue:

- Giovedì 27 marzo dalle 15:30 alle 18 consegna in biblioteca da parte dei bambini del pupazzo. Per chi non ha la tessera della biblioteca è possibile procedere all'iscrizione (gratuita) in pochi minuti. I pupazzi trascorreranno la notte in biblioteca.

- Venerdì 28 marzo alle ore 17:30 i bambini iscritti sono invitati a partecipare alla lettura animata tratta dall’albo illustrato “Fatto per te ”di Lara Kaminski, pubblicato nel 2025 da Carthusia. Seguiranno altre storie e racconti, in collaborazione con il gruppo “Amici degli anziani” di Beinette e la proiezione delle foto dei pupazzi. Verranno riconsegnati i pupazzi ai bambini e un simpatico omaggio relativo all’iniziativa.

Per partecipare è necessario inviare una mail a bibliotecabeinette@gmail.com . I posti sono limitati.