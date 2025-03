Cherasco: per gli “Incontri con il futuro” Carlotta Mazzola presenta la sua tesi

Proseguono con successo le serate “Incontri con il futuro”, in collaborazione con la Commissione Politiche Giovanili di Cherasco, dedicate alla presentazione delle tesi di laurea in cui giovani neolaureati danno voce ai risultati delle ricerche da loro effettuate. Si tratta di eventi che non solo sollecitano l’attenzione della comunità su tematiche innovative, ma che creano al tempo stesso un luogo di discussione, di coinvolgimento dei giovani e di valorizzazione del loro potenziale.

La protagonista del secondo appuntamento, fissato per giovedì 27 marzo, è la cheraschese Carlotta Mazzola che espone la sua tesi dal titolo “La residenza fiscale e le nuove norme alla luce del decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale”.

Carlotta ha conseguito la laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni, completando un percorso di studi finalizzato a formare degli operatori giuridici- economici in grado di ricoprire incarichi per imprese pubbliche e private quali banche, assicurazioni, Camere di commercio, INPS e INAIL.

Questo percorso interdisciplinare le ha consentito non solo di sviluppare competenze teoriche e pratiche, ma anche di acquisire tutti gli strumenti necessari per potersi inserire perfettamente nel mondo del lavoro.

Il progetto di tesi di Carlotta Mazzola introduce e specifica le novità introdotte dal recentissimo decreto di internazionalizzazione riguardo ai criteri per l’individuazione della residenza fiscale in Italia. Dopo aver analizzato la disciplina antecedente alla riforma, l’attenzione si rivolge al confronto con le novità introdotte dalla riforma fiscale in merito. Nella disamina della disciplina vengono trattati anche ulteriori temi quali il reshoring societario, la global minimum tax e il regime agevolato per i lavoratori “rimpatriati”.

L’obiettivo di tale studio è stato quello di introdurre le novità apportate dal decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale in modo da presentare un bilancio sulle possibili conseguenze della riforma.

Appuntamento giovedì 27 marzo nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco, alle ore 20.45: ingresso libero.