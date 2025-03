Grande partecipazione di pubblico per la presentazione del libro "Resistenza svelata" del giornalista Daniele La Corte

Molta partecipazione di pubblico al Museo Casa Galimberti, venerdì 14 marzo, per la presentazione del libro “Resistenza Svelata - L’agente segreto suor Carla De Noni”, scritto dal giornalista ligure Daniele La Corte e pubblicato da Fusta Editore.

L’incontro è stato organizzato dalle Acli provinciali Cuneesi, nell’ambito della mostra “Libera Azione” (realizzata dall’Associazione Insieme di Cuneo e l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS, con altre collaborazioni, tra cui le ACLI provinciali Cuneesi APS), incentrata su Umberto Mastroianni, autore del Monumento alla Resistenza di Cuneo, in concomitanza con l’ottantesimo anniversario della Liberazione e della fondazione delle Acli a livello nazionale.

A presentare il volume è stato Silvio Giubergia, consigliere provinciale Acli di Cuneo e membro del cantiere Acli Cultura e Formazione, che ha dialogato con l’autore partendo dall’indagine condotta da La Corte per raccogliere tutte le testimonianze necessarie, a partire da quella di Aldo Sacchetti, capo partigiano e preziosa fonte di notizie su suor Carla De Noni, la protagonista del libro.

Durante la serata l’autore ha raccontato:

«Aldo Sacchetti la definì “Uno dei nostri!” perché in effetti svolse un ruolo fondamentale presso il monastero di Santa Lucia a Villanova Mondovì, dove trovavano rifugio, venivano nascosti o curati i partigiani e non solo. Ci fu anche il caso di un ritrovamento e soccorso di un neonato e altre situazioni in cui le religiose svolsero compiti di eccezionale abnegazione e coraggio».

Parti del libro sono state lette da Antonella Simondi, consigliera nazionale Acli e dal tenore Andrea Elena.

I tanti personaggi coinvolti nella vicenda, madre Margherita, suor Artemisia, don Bruno e altri, compreso il Servizio X, hanno preso forma grazie alla capacità dell’autore di descrivere il contesto del periodo, incuriosendo le numerose persone presenti, fra cui l’assessora alla Cultura del Comune di Cuneo Cristina Clerico, suor Antonella e suor Celestina, missionarie della Passione di Ns Gesù Cristo di Villanova Mondovì.

«Il ruolo delle donne, anche quello delle religiose, fu determinante in tanti casi durante la lotta di Liberazione, questo ormai è assodato e va fatta memoria delle loro gesta» ha concluso Daniele La Corte.

Al termine della serata è intervenuta anche Luisa Brignone del coordinamento donne Acli, per l'abbinamento della presentazione del libro con la Festa della Donna.

Il prossimo appuntamento, fissato dalle Acli provinciali cuneesi nell’ambito di “Libera Azione”, sempre nella bella location del Museo Casa Galimberti, è per venerdì 11 aprile, alle ore 18 con la presentazione del libro “Don Antonio Borsotto - Giusto d’Israele” di Don Luca Lanave, che dialogherà con il giornalista Silvano Bertaina.

La mostra su Mastroianni è visitabile gratuitamente a Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi, 4 a Cuneo, tutti i venerdì, sabato e domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.