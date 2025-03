Venerdì 21 marzo l'anteprima della nuova illuminazione esterna del Castello di Racconigi

Racconigi accoglie l’arrivo della primavera con l’anteprima del nuovo impianto di illuminazione esterna del Castello. Venerdì 21 marzo, a partire dalle 19.30, la residenza sabauda sarà protagonista di un evento aperto gratuitamente alla cittadinanza.

A dare il via alla serata saranno Filippo Masino, direttore delle Residenze reali sabaude, e Valerio Oderda, sindaco di Racconigi, che presenteranno la nuova illuminazione. I lavori sono stati realizzati nell’ambito degli interventi finanziati dai fondi del PNRR e hanno portato a un importante risultato per migliorare l'efficienza energetica del Castello. L'adozione di elementi LED, al posto di quelli a incandescenza, permetterà infatti di ridurre notevolmente il consumo energetico e ottimizzare le risorse nella prospettiva della sostenibilità ambientale, oltre ad avere un basso impatto ecologico grazie allo studio di frequenze luminose che rispettano la biodiversità propria del contesto naturale. Il nuovo impianto vuole essere non solo un miglioramento tecnico, ma è stato pensato anche come un impegno per l'innovazione e la responsabilità verso l’ambiente.

Alle 20.00 avverrà l’accensione delle luci sulla facciata sud del Castello, su piazza Carlo Alberto, ed è in programma l’apertura straordinaria del percorso di visita: fino alle 20.45 sarà possibile accedere, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, al primo piano nobile e alle sfarzose sale in cui re, regine, principi e principesse di Casa Savoia, in compagnia delle loro famiglie, trascorsero le villeggiature estive. Una consuetudine cominciata con Carlo Alberto nell’Ottocento e poi consolidata nei decenni successivi, fino a rendere Racconigi una delle residenze più amate da Vittorio Emanuele III e dalla regina Elena e ancora dagli ultimi sovrani Umberto II e Maria Josè del Belgio.

La serata proseguirà, dalle 21.00, con l’intrattenimento musicale a cura del trio Pop Chord (voce, chitarra e basso) che si esibirà dal terrazzo in cima allo scalone oppure, in caso di pioggia, nel Salone d'Ercole.

PROGRAMMA

ore 19.30: saluti istituzionali e presentazione della nuova illuminazione; intervengono: Filippo Masino, direttore delle Residenze reali sabaude; Valerio Oderda, sindaco di Racconigi; Angela Maria Farruggia, responsabile del progetto

ore 20.00-21.00 (ultimo ingresso 20.45): apertura straordinaria del Castello, con visite libere su ingresso gratuito e contingentato, fino a esaurimento dei posti disponibili

ore 21.00-22.00: intrattenimento musicale a cura del trio Pop Chord (voce, chitarra e basso) dal terrazzo in cima allo scalone (in caso di pioggia nel Salone d'Ercole)

Per informazioni: 0172 84005 (Castello).