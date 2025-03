Maurizio De Lio è il nuovo presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Savigliano

Sabato 15 marzo nella bellissima Sala Miretti a Savigliano, si è tenuto il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, che aveva il compito di eleggere il nuovo Presidente e il nuovo direttivo.



Alla presenza di numerosi tesserati e cittadini simpatizzanti, ha aperto i lavori il Presidente del congresso Claudio Sacchetto, Consigliere regionale.

Sono intervenuti il Presidente provinciale di FdI William Casoni e il Presidente del Circolo uscente Marco Buttieri, oltre all’On. Monica Ciaburro e al Consigliere regionale Federica Barbero.



Si è ribadito quanto sia importante continuare a lavorare per i quotidianamente, soprattutto ora che a livello nazionale Fratelli d’Italia è costantemente al 30%. Con molto orgoglio si è ricordato ai presenti che la Provincia di Cuneo vanta tra i nostri rappresentanti il Ministro Guido Crosetto, l’ Onorevole Monica Ciaburro, l’assessore all’Agricoltura e al Commercio Paolo Bongioanni, e due Consiglieri regionali, Federica Barbero e Claudio Sacchetto.

Proprio il Consigliere Barbero sì è soffermata sull’importantissimo ruolo di rappresentanza del territorio e di tutti i cittadini e cittadine che si rivolgono alle Istituzioni, cercando di valorizzarne le esigenze, facendone sintesi e proponendo soluzioni normative e atti da discutere in aula.

Il Sindaco di Racconigi Valerio Oderda, che fa parte del Circolo territoriale di Savigliano, ha ribadito l’importanza del lavoro giornaliero nelle città, ricordando due grosse partite che si stanno giocando sul nostro territorio: l’ospedale e l’acqua.



Anche il Sindaco di Marene Alberto Deninotti ha ricondotto il discorso sui temi della famiglia e del lavoro incessante che deve fare il nostro partito.

È stata poi la volta del candidato alla presidenza Maurizio “Lillo” De Lio che, presentando il suo programma politico, si è soffermato sui temi della sicurezza, dell’ospedale e dei servizi ai cittadini



L’On. Ciaburro ha chiuso gli interventi, chiedendo a tutti i presenti un grosso impegno per la nostra città.

È stato eletto Presidente di Circolo all’unanimità e per acclamazione il Pro.f Maurizio De Lio, che già era membro del direttivo e si è occupato della Scuola di formazione politica in questi ultimi anni.

Eletti all’unanimità e per acclamazione anche i quattro membri del direttivo: Tomasiello Giuseppe, Marco Buttieri, Eleonora Busso e Cuteri Claudio. Nei prossimi giorni il Presidente nominerà altri due membri nel coordinamento individuati tra i tesserati.

A completare il coordinamento, come membro di diritto, il presidente di circolo di Gioventù Nazionale, Giosuè Annibale.

William Casoni ha voluto poi ringraziare coloro che sono stati impegnati nel direttivo uscente, ricordando ancora una volta quanto si è fatto in questi anni, sia a Roma con la Premier Meloni, sia nella nostra Regione e in provincia di Cuneo.

Dice De Lio “Ora bisogna iniziare a lavorare, ponendo l’attenzione sui temi cari al nostro territorio e iniziando a colloquiare con gli amici del centro destra e con le liste civiche per avviare un discorso e un percorso che possa portare a Savigliano un Governo in grado di fare rivivere la nostra città.”