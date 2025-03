Due PET all'ospedale di Cuneo: azzerate le liste d'attesa. E c'è posto anche per chi arriva da fuori provincia

“Promessa mantenuta: con la nuova Pet, donata da Fondazione Ospedale Cuneo e inaugurata lo scorso novembre, sono state eliminate le liste d’attesa e sono stati aperti 5 slot, cioè posti disponibili da prenotare attraverso il CUP regionale, per pazienti che arrivano da fuori quadrante, la zona di competenza dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo”. È con orgoglio che il direttore generale, Livio Tranchida, annuncia l’azzeramento, da gennaio, delle liste d’attesa sugli esami diagnostici che prevedono l’utilizzo della Pet. Un macchinario, il secondo al S. Croce e Carle, che salva le vite e che è stato acquistato grazie a 609 donatori che hanno partecipato al progetto lanciato da Fondazione Ospedale Cuneo.

La «Pet-Ct» con piattaforma software MiM (Medical image Management) ha un sistema avanzato che analizza e condivide le immagini e facilita il flusso di lavoro, con l’uso dell’Intelligenza artificiale. Un modo rapido e sicuro per vedere e confrontare immagini ad alta precisione, provenienti da diverse fonti. I risultati sono: diagnosi più rapide e precise, ridotte dosi di radiazioni per i pazienti, terapie più efficienti e taglio alle liste d’attesa.

“Un risultato raggiunto – ha aggiunto Tranchida – grazie a un nuovo modello organizzativo e facendo una buona sanità”.

“La qualità del macchinario sorprende anche noi – ha sottolineato Alberto Papaleo, primario Medicina nucleare – sia in termini di prodizione che d’informazione clinica che riusciamo a dare ai pazienti. Inoltre abbiamo ridotto le dosi di radiazioni, da un terzo alla metà in meno, e questo ci permette anche, con la stessa produzione di radiofarmaci, di poter sottoporre ad esami più pazienti”.

Le prestazioni erogate sono passate da 3.000 a circa 5.000.pet trend 5000 all'anno. Ricordiamo, infatti, che sono due i macchinari in uso all'ospedale di Cuneo. E che sono quasi raddoppiate le prestazioni che possono venire erogate, consentendo di abbattere completamente le liste di attesa.

Il prossimo obiettivo è quello di azzerare anche le liste di attesa per le prestazioni di diagnosica per immagini in classe B, cioè quelle che prevedono l'esecuzione dell'esame entro 10 giorni, la stragrande maggioranza delle richieste.