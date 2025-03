Zainetti in dono agli utenti di MenteInPace: "Grazie all'Avis di Borgo San Dalmazzo e Roccaspervera e alla Banca di Boves"

MenteInPace ringrazia l’Avis di Borgo San Dalmazzo e Roccasparvera e la Banca di Boves per la generosa donazione di zainetti ai nostri utenti Cuneo, 17 marzo 2025 –

MenteInPace esprime la sua profonda gratitudine all'Avis di Borgo San Dalmazzo e di Roccasparvera e alla Banca di Boves per la generosa donazione di zainetti destinati agli utenti dell'associazione associazione di volontariato nata nel 2003, che mira a combattere lo stigma nei confronti del disagio psichico e il rischio di solitudine che accompagna non solo chi si trova in situazioni di fragilità, ma anche i familiari.

"Questo gesto di solidarietà rappresenta un sostegno concreto e significativo per la nostra comunità", commentano.

Sabato 15 marzo alla Casa del Quartiere Donatello nel primo pomeriggio Valentina Becco, Vincenzina Gastaldi, Renzo Fronti, Piero Morano in rappresentanza dell’AVIS di Borgo San Dalmazzo, Renato Occelli dell’AVIS di Roccasparvera insieme a Giuseppe Oliva, Consigliere della Banca di Boves e a Stefano Stuppia che ha fatto da tramite, hanno distribuito gli zainetti, di alta qualità e adatti a diverse esigenze, agli utenti presenti al laboratorio di creatività tenuto da Arlindo Sousa Alves.

"Siamo profondamente commossi e grati per la sensibilità e la generosità dimostrate dall'Avis e da Banca di Boves con questo segno tangibile di vicinanza e sostegno che offre ai nostri utenti un supporto pratico e utile nella vita di tutti i giorni", ha dichiarato Patrizia Venditti, presidente dell’Associazione MenteInPace. La collaborazione tra MenteInPace, Avis e Banca di Boves testimonia l'importanza della sinergia tra enti e organizzazioni del territorio per il benessere della comunità.