Atletica: Adele Roatta continua a crescere, argento tricolore promesse al Cross di Cassino

Adele Roatta (atleta morozzese in forza alla Bracco Atletica) ha colto l’argento tricolore Promesse nel Cross di Cassino (dominato a livello assoluto da Nadia Battocletti in 27’20) arrivando decima in 29’11 sulla distanza di 8 km, preceduta nel finale per soli 5” da Greta Settino (Atl. Toscana Empoli). Già al termine del primo giro l' allieva di Augusto Griseri era rimasta nel secondo gruppo a ridosso delle altre Promesse Arnoldo e Settino (13esima), poi ha aumentato il ritmo e risalito posizioni.

Nadia Battocletti conquista il quinto titolo italiano assoluto. L’argento olimpico dei 10.000 di Parigi precede le burundesi Elvanie Nimbona e Francine Niyomukunzi in gara per la classifica dei campionati di società, e le azzurre Valentina Gemetto 28'15" e Nicole Reina 28'26" nel campionato italiano.

Il tecnico Griseri: "Per quanto mi riguarda ho un sacco di "nervoso" addosso ma non sarei un bravo allenatore se non gioissi per un secondo gradino del podio. Abbiamo fatto una gara da "protagonisti" e meritavamo il titolo. Ero convinto fosse fatta e non so dove e come la Settimo abbia trovato le energie per vincere ma sapevamo che era pericolosa. Si è visto il lavoro che abbiamo fatto e il percorso di crescita di Adele. Tutti i tecnici miei amici mi hanno fatto i complimenti e dicevano che avrebbe meritato il titolo. Ci sono due aspetti tecnici su cui lavorare ma ha fatto una grande gara. Il podio promesse è importante ma quello che conta ancora di più è il 10° posto assoluto, ottavo tra le italiane."