Niella Belbo per una sera capitale del Balon: presenta Alta Langa e lancia la sfida in A

Pallapugno e Langa sono un binomio vincente della nostra tradizione più antica e forse per questo, non poteva che chiamarsi Alta Langa, la squadra che disputerà il campionato di serie A, presentata al pubblico a Niella Belbo, in un salone della proloco gremito di appassionati, tifosi, esperti del settore ed anche molti curiosi.

Alta Langa giocherà in A con questa formazione: Parussa, Corino, Bolla, Nimot (Dt Stefano Dogliotti).

A tenere a battesimo la squadra c’erano anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il suo vice Massimo Antoniotti e il sindaco di Niella Belbo Emanuele Sottimano, che della pallapugno ha fatto uno dei punti cardine del suo lavoro di tifoso ed amministratore. “Nella primavera del prossimo anno - ha ricordato - nascerà qui il primo museo al mondo della pallapugno. Un progetto unico ed ambizioso, al quale teniamo molto”.

Da uomo di Langa, il presidente Cirio ha ricordato la storia e la tradizione che da secoli vola su quel pallone così piccolo quando difficile da “battere” per rimandare nel campo opposto. “Mi fa piacere - ha sottolineato il governatore del Piemonte Cirio - vedere tanti giovani e un augurio speciale ai bambini e agli adolescenti che si avvicinano a questo sport, giocando in una formazione che sicuramente li farà crescere non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano. Voi siete il nostro futuro, il domani di queste colline”.

“Auguro un buon campionato ad Alta Langa - ha detto il presidente della Provincia Robaldo - ma anche a tutti gli atleti che giocano nelle altre squadre. A tutti voi affidiamo il compito di tramandare e far conoscere ancora di più un gioco di squadra bello ed unico del suo genere, che caratterizza come poche altre cose il territorio della Granda”.

Il giornalista Fabio Gallina ha moderato la serata, ricordando a tutti che la presentazione delle squadre - soprattutto dell’Alta Langa - non era così scontato, visto che a monte di ogni formazione c’é stato nei mesi scorsi un certosino lavoro per cecare gli sponsor. “È grazie a loro se possiamo avere queste squadre e dobbiamo ringraziarli partecipando numerosi alle partite. I sostenitori sono tutti del territorio, segno della volontà di un rilancio che va oltre al gioco e passa per i nostri territori. Per questa opera certosina e di certo non facile, un plauso particolare a Massimo Antoniotti, vicepresidente della Provincia di Cuneo”.

“Come uomo di Langa, fortemente legato a questo territorio - ha spiegato con una certa emozione il neo vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti - sono cresciuto con il mito della pallapugno. Quando mi hanno detto che non avremmo avuto una squadra per il campionato in A, mi sono subito attivato per far rete con gli altri amministratori e soprattutto cercare gli sponsor, che ringrazio di cuore”.

Antoniotti si è spinto oltre, illustrando una strategia per rilanciare il gioco dl Balon: “È indispensabile riempire gli sferisteri - ha sottolineato - e per farlo è necessario creare un format, un progetto condiviso che nel nostro territorio crei un evento intorno alla partita, per far conoscere ancora di più la pallapugno ed attirare allo sferisterio giovani, famiglie e anche chi in questi anni ha perso l’abitudine di andare a tifare, di sentire l’adrenalina della sfida. Sono certo che puntare sul balon significa anche fornire una carta di crescita e sviluppo in più, ai nostri paesi. Utilizzare il nome Alta Langa per la nostra squadra - ha concluso Antoniotti - è una grande responsabilità ma noi, tutti insieme, siamo pronti a sostenerla e a rilanciarla”. Certi di fare “intra”.

Prima discesa in campo per Alta Langa, domenica 30 marzo alle 14,30 contro la Castagnolese di Gatto-Amoretti a San Benedetto Belbo per il Trofeo Fracchia Saglietti.