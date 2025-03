Bam Mondovì-Tenaglia Abruzzo 2-3; Morgana Giubilato: "Dispiace, avevamo la partita in pugno" (VIDEO)

La Bam Mondovì ieri pomeriggio ha rimediato la terza sconfitta casalinga consecutiva nella Pool Salvezza di A2 femminile. Al PalaManera la Tenaglia Abruzzo si è imposta in rimonta al tie-break, al termine di un match dal basso livello tecnico. Un risultato che, a quattro partite dal termine, non scuote la situazione di classifica di entrambe le formazioni, pressoché condannate alla retrocessione.

A fine gara occhi lucidi e voce tremante per Morgana Giubilato, ex di turno, delusa non tanto per la partita in sé, ma soprattutto per l'ennesima opera "incompiuta", in una stagione difficile, troppo difficile. Il libero siciliano, tra le più amareggiate per l'andamento di questa stagione, ha voluto sottolineare che la squadra ha sempre messo in campo il massimo impegno: "Ogni martedì abbiamo iniziato la preparazione del match con una voglia infinita di vincere":