A Bra prosegue il festival "Intime connessioni": focus sull'educazione all'affettività

La salute sessuale, secondo l’OMS, è uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale in relazione alla sessualità, basato su esperienze sicure, piacevoli e rispettose, libere da coercizione, discriminazione e violenza. Tuttavia, l’Italia si colloca tra gli ultimi posti in Europa per l’attenzione dedicata all’educazione affettiva.

Per colmare questa lacuna, nasce Intime Connessioni, un festival che affronta la sessualità in modo trasversale e olistico, integrando aspetti cognitivi, emozionali, fisici e sociali. L’obiettivo è coinvolgere non solo i giovani, ma anche gli adulti, promuovendo un approccio positivo, competente e inclusivo

Il festival è l’iniziativa di punta di un più ampio progetto di educazione all’affettività al quale l’Arci Bra sta lavorando da oltre sei mesi e che ha previsto la programmazione di conferenze, laboratori e talk indirizzati ad un pubblico di giovani ed adulti.

Giovedì 27 marzo il festival prosegue con uno spettacolo della CRICCA DELLE DRAG QUEEN dal titolo “A far l’amore comincia tu”. Uno show animato da un gruppo di artiste drag queen del territorio piemontese che con stile ed ironia ballano, cantano, e recitano alternando piece comiche a quelle emotional. Uno spettacolo a tutto tondo dove non mancheranno momenti di riflessione e di dialogo con il pubblico

Appuntamento alle ore 21 presso l’Auditorium BPER (via Sarti, 8) con ingresso libero.

Il progetto è stato sostenuto da numerosi partner e ha visto la partecipazione degli operatori dell’Asl cn2, il patrocinio della Città di Bra e il finanziamento della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.