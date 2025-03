Bianca Balti, nuova terapia contro il tumore: "Per riparare il Dna danneggiato"

(Adnkronos) -

Bianca Balti comincia oggi, lunedì 17 marzo, la nuova cura contro il

tumore

ovarico, diagnosticato l'8 settembre del 2024. Lo ha rivelato la stessa top model che sul profilo social ha aggiornato sulle sue condizioni di salute e sulla nuova terapia che "aiuta a riparare il Dna danneggiato".

"A casa dopo un mese trottorellando in giro per il mondo", scrive Bianca Balti che si mostra sorridente con il passaporto in mano, pronta per tornare a Los Angeles. "Inizio la terapia con gli inibitori parp che agiscono bloccando l'enzima parp, e aiuta a riparare il DNA danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose. Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazioni del gene BRCA, come il mio", ha spiegato la modella.

A causa di questa terapia, Bianca Balti è costretta a fermarsi per almeno tre settimane: "Il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura, per eventualmente modificare i dosaggi". E poi si sfoga: "E non ne ho proprio voglia, ma me la faccio venire", ha concluso, facendo prevalere sempre il lato ottimista.

Bianca Balti ha raccontato, inoltre, come i suoi capelli, dopo il ciclo di chemioterapia, stiano ricrescendo: "Il mese più pazzo della mia vita. Buono da pazzi (non male da matti). Buono come solo il primo mese dopo la chemioterapia potrebbe sembrare. I miei capelli stanno ricrescendo e la vita sta dando tanto".