Colle della Maddalena: dopo le operazioni di disgaggio valanghe, prevista in mattinata la riapertura del valico

Chiuso da una settimana, riaprirà oggi il Colle della Maddalena, valico internazionale della Valle Stura verso la Francia.

Ieri c'è stata l'operazione di disgaggio artificiale di valanghe in vista della riapertura, dopo, chiaramente, l'ispezione e il via libera da parte della Commissione preposta, che accerterà le condizioni di sicurezza della strada.

Le polemiche sulla chiusura non sono mancate, in particolare sui social, dove gli esperti di valanghe e i nostalgici dei bei tempi andati abbondano.

Forse, però, non tutti sanno che, in caso di nevicata, dalle 21 alle 6 del giorno successivo la parte francese non viene pulita. Un problema sollevato più volte, che nasce, in particolare, dalla diversa catalogazione delle strade. In Italia la Statale 21 è, appunto, una strada statale, quindi di grande rilievo. La prosecuzione sul versante francese è invece su una strada catalogata come dipartimentale, quindi locale, come le nostre provinciali.

In Francia, quindi, non essendo una strada di rilievo nazionale, non si effettua lo sgombero neve e, di conseguenza, non viene effettuato nemmeno in Italia, perché comunque non si potrebbe andare oltre il Confine di Stato.

Altra ragione: le valanghe. Esiste uno studio che evidenzia l'alto rischio di distacco valanghe, con caduta sulla strada, quando ad Argentera si superano i 30 centimetri di neve al suolo. Ecco che, sussistendo questa situazione, il valico si chiude. Dopo la Gipiera, la pendenza dei versanti che gettano sulla strada è notevole. Un rischio oggettivo che comporta, per ragioni di sicurezza, la necessità di chiudere il valico che, lo ricordiamo, raggiunge i 2 mila metri. Lassù la neve può assumere il carattere di tormenta.

Chi si assumerebbe la responsabilità di tenere aperto il valico? Ovviamente nessuno. Ed ecco che si chiude.

Poi tutti vorrebbero i paravalanghe, opera che la valle attende da decenni. Ma non ci sono. E, piaccia o no, seppur tra le polemiche, il Maddalena chiude. Come chiudeva, di notte, il tunnel di Tenda, perché sul lato francese non veniva pulita la strada. Ma forse pochi se lo ricordano, perché il tunnel è chiuso - e non per la neve - da quasi cinque anni