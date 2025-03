Elisa Balsamo trionfa nel Trofeo Binda, i complimenti del presidente FCI Dagnoni: "Atleta esemplare che rappresenta una ricchezza per tutto il movimento femminile"

Al termine di una giornata ricca di soddisfazioni per il ciclismo italiano, il presidente federale Cordiano Dagnoni ha commentato le prestazioni degli italiani nelle tappe della Tirreno Adriatico e di Elisa Balsamo nel Trofeo Binda

"Le belle prove dei ciclisti italiani alla Tirreno Adriatico e al Trofeo Binda - ha detto Dagnoni - riempiono di gioia tutti gli appassionati e ci dicono che quest’anno il nostro movimento è partito con il piede giusto. Non poteva esserci modo migliore per iniziare la settimana che ci porterà alla Milano Sanremo, la classica delle classiche, quella la cui vittoria vale una carriera.

Faccio i miei più sinceri complimenti a tutti gli atleti che in questi giorni hanno dimostrato che il nostro ciclismo è vivo e competitivo: Filippo Ganna, per la prima volta grande protagonista in una corsa a tappe, Jonathan Milan, Andrea Vendrame e Antonio Tiberi rappresentano il presente e il futuro del nostro movimento. La ‘collaborazione’ tra Ganna e Milan nei chilometri finale di questa ultima frazione, inoltre, dimostra come lo spirito della Nazionale è qualcosa che va oltre le rispettive squadre, rendendo più forte il legame di questi campioni con gli appassionati.

La vittoria di Elisa Balsamo nel Trofeo Binda a Cittiglio premia un’atleta esemplare che rappresenta una ricchezza per tutto il movimento femminile.

Il mio augurio è che l’esempio di tutti loro e la voglia di emularli rappresenti un potente volano per tutta l’attività di base e avvicini sempre più bambini al nostro stupendo sport.

Complimenti a tutti, ai Team e a tutti coloro che permettono di poter realizzare questi risultati."