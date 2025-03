Judo, vola alto l’ASD Valle Maira al Gran Prix Italia Esordienti: 2° posto per Giammario Francesco

Un mese di marzo che per l’ASD Judo Valle Maira è iniziato con un’importante competizione per gli esordienti ed un ottimo secondo posto raggiunto. Nella giornata di sabato 8 marzo, all’interno del palazzetto Pala 200 a Settimo Torinese, si è disputato infatti il Gran Prix Italia valevole per l’acquisizione dei punti della Ranking Nazionale.

Alla competizione hanno partecipato tre atleti dell’associazione: Giammario Francesco, Bonito Achille e Allione Diego.

Giammario Francesco, esordiente kg 60, ha vinto quattro incontri per Ippon (KO tecnico), anche se in finale purtroppo è arrivata la sconfitta. L’atleta ha raggiunto un ottimo risultato, classificandosi al secondo posto: “Francesco ha dimostrato un miglioramento notevole - commenta il presidente Diego Penone - sia di tecnica che di grinta”.

Altro atleta Bonito Achille, esordiente kg 55, ha perso il primo incontro e non è venuto recuperato, classificandosi al 17° posto. Il presidente Penone: “Achille purtroppo non è entrato in gara dall’inizio, giornata completamente da dimenticare visto le sue qualità”.

Infine Allione Diego, esordiente kg 50, ha perso al primo incontro e, non recuperato, si è classificato al 33° posto. "Per Diego è stato il battesimo per la prima gara importante - commenta Penone - fattore che ha contribuito negativamente alla sua prestazione, partendo bene nell’incontro ma, man mano, mostrandosi sempre più timoroso”.

I tecnici e il presidente si congratulano con gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti.