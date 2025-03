Juventus, Briatore spara a zero: "Via Motta e Giuntoli, hanno comprato dei bidoni"

(Adnkronos) -

Flavio Briatore spara a zero contro la Juventus. L'imprenditore ha postato un video sul proprio profilo Instagram in cui attacca squadra, allenatore e società dopo la pesante sconfitta di Firenze: "Non c'è più senso di appartenenza alla Juventus da parte di questi giocatori. In nove-dieci mesi la nuova dirigenza ha distrutto la Vecchia Signora".

"Hanno comprato dei giocatori che sono dei flop. Leggevo degli articoli in cui Giuntoli dice che la Champions League è possibile e di voler andare avanti con Motta. Abbiamo comprato dei bidoni! Douglas Luiz, abbiamo comprato dall'Atalanta quel nome impronunciabile, che non mi sforzo nemmeno di pronunciarlo (Koopmeiners, ndr), abbiamo comprato Nico Gonzalez, abbiamo buttato via dei soldi", ha continuato Briatore, "io non so se la proprietà interverrà, ma non possiamo vedere uno spettacolo del genere".

Nessun dubbio per Briatore, che chiede a gran voce non solo l'esonero di Thiago Motta, ma anche l'addio di Giuntoli: "Ci siamo sbagliati sull'allenatore? Dobbiamo cambiarlo. Ci siamo sbagliati sul direttore? Dobbiamo cambiarlo. Non c'è più il senso della Juve, lo spirito Juve. Non abbiamo avuto una reazione, andiamo a giocare come si giocava all'oratorio. Questa Juventus è irriconoscibile. L'hanno costruita su misura del Napoli, però quello bravo a Napoli è De Laurentiis, quello bravo a Napoli è Conte, noi abbiamo Motta. Io spero che prima o poi la società decida, perchè andare avanti così... non so più cosa dire. Una follia, una follia", ha concluso Briatore.