Massimo Antoniotti vice presidente provinciale, Forza Italia Mondovì: "Lavoro e competenze pagano sempre"

Gentilissimo Direttore,

è con enorme soddisfazione che apprendiamo dagli organi di stampa, il conferimento all' Amico Massimo Antoniotti la carica di Vice Presidente della Provincia di Cuneo. Pragmatismo, impegno e competenze. Sono queste le qualità che contraddistinguono il lavoro svolto in questi anni da Antoniotti per la Provincia Granda.

Per tanto, porgiamo al Vice Presidente Antoniotti ed ai Consiglieri neo eletti, Roberto Baldi e Simone Manzone, tutti e tre i tesserati in Forza Italia, i Nostri migliori auguri per un lavoro proficuo e costruttivo, a disposizione di tutti gli amministratori e dei cuneesi.

Sono contento per i rappresentanti di Forza Italia che sono stati eletti e per Massimo Antoniotti è una carica meritata per come ha operato sul territorio. Sono soddisfatto per il modo con cui si è distinto e per come sta lavorando il Nostro Partito a livello territoriale.

Stiamo crescendo molto anche in provincia di Cuneo e questo è frutto di un grande lavoro di squadra, coordinato dal Nostro Referente Provinciale Franco Graglia, in collaborazione con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a cui va,per entrambi, un mio personale ringraziamento. Come è noto, a Mondovì Forza Italia non siede in consiglio comunale e per tanto rimane in minoranza insieme alla compagine di centrodestra.

Giampiero Caramello

Commissario Forza Italia Mondovì